У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО





Аварія сталася сьогодні, 20 вересня, біля 16:20.



Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, ДТП відбулася на вулиці Львівській. Від удару в автомобілі Renault спрацювали подушки безпеки.



Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Попередньо, в аварії ніхто не постраждав.



Деталі - згодом.







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