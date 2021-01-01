У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 16:37
У Луцьку не розминулися Volkswagen і Renault.
Аварія сталася сьогодні, 20 вересня, біля 16:20.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, ДТП відбулася на вулиці Львівській. Від удару в автомобілі Renault спрацювали подушки безпеки.
Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Попередньо, в аварії ніхто не постраждав.
Деталі - згодом.
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Аварія сталася сьогодні, 20 вересня, біля 16:20.
Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, ДТП відбулася на вулиці Львівській. Від удару в автомобілі Renault спрацювали подушки безпеки.
Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Попередньо, в аварії ніхто не постраждав.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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