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У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО

У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО
У Луцьку не розминулися Volkswagen і Renault.

Аварія сталася сьогодні, 20 вересня, біля 16:20.

Як повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці, ДТП відбулася на вулиці Львівській. Від удару в автомобілі Renault спрацювали подушки безпеки.

Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Попередньо, в аварії ніхто не постраждав.

Деталі - згодом.
У Луцьку зіткнулися два легковики. ФОТО



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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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