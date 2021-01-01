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У Луцькому районі сталася ДТП з потерпілими, серед яких – 5-річна дитина

У Луцькому районі сталася ДТП з потерпілими, серед яких – 5-річна дитина
На автодорозі поблизу села Шклинь Луцького району сталася ДТП з потерпілими. Серед постраждалих 5-річна дитина.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

ДТП трапилася сьогодні вранці, 20 вересня.

Попередньо встановили, що 38-річний лучанин, керуючи автомобілем ВАЗ 21099, під час здійснення обгону, зіткнувся з зустрічним автомобілем Skoda Octavia, під керуванням 39-річного горохівчанина.

Внаслідок автопригоди постраждав водій ВАЗу та двоє пасажирів Skoda – 36-річна жінка і її 5-річний син. Усіх постраждалих доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Поліція з’ясовуює усі обставини ДТП.

Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

У Луцькому районі сталася ДТП з потерпілими, серед яких – 5-річна дитина
У Луцькому районі сталася ДТП з потерпілими, серед яких – 5-річна дитина

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Теги: аварія, Луцький район, потерпілі
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