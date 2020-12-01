НСЗУ забрала у волинського онкоцентру 17 мільйонів

Національна служба здоров’я України вирішила зменшити фінансування Волинського обласного центру онкології на 17 мільйонів гривень на поточний рік.Про це під час позачергового сесійного засідання розповів директор медичного закладуЗа його словами, ще 12 серпня онкоцентр отримав лист від НСЗУ щодо зменшення фінансування.Тож, з урахуванням зменшення виплат, заклад отримуватиме 4 мільйони 670 тисяч гривень замість на місяць замість 8 мільйонів 421 тисячі на місяць. Тоді як лише на зарплатний фонд у місяць необхідно приблизно 4 мільйони.Більше того, хоч повідомлення заклад отримав у серпні, у ньому йшлося про те, що фінансування зменшують вже з липня. Тож у вересні із онкоцентру зняли кошти, які надішли на липень. Тому, у вересні медичний заклад отримав лише лише 624 тисячі.«В нас був запас розхідних матеріалів, медикаментів, але не було запасу на зарплату.Зараз ситуація некритична, але якщо не буде покращення фінансування, не зможемо забезпечити нормальне лікування пацієнтів.Наразі ми зняли всі премії, всі надбавки, фактично залишилася лише мінімальна зарплата для працівників», - сказав Юрій Малімон.Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад назвав таке явище знущанням над онкологією. Він зауважив, що потрібно готуватися до поїздки до Києва та розмови із міністром охорони здоров’я на цю тему