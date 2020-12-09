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Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО

Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО
20 вересня стало ще одним незабутнім днем у Волинському обласному територіальному медичному об’єднанні захисту материнства і дитинства. Адже сьогодні з перинатального центру додому поїхала вже четверта трійня. Цього разу щедрий лелека завітав у родину Трілів з Луцька.

Про це повідомляє ІА "Волинські Новини".

Аж трьох донечок подарувала чоловікові відома луцька модель, власниця модельної агенції Grace Model House, засновниця Lutsk Fashion Weekend Анна Тріль.

Як розповіла генеральна директорка медичного закладу Ірина Горавська, уперше в історії їхнього перинатального центру народилася трійня дівчаток.
Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО
Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО
Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО
Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО

«Загалом, трійні ніколи не народжуються доношеними. Відповідно до всіх протоколів, розродження відбувається дочасно, бо інакше, якщо пропустити цей термін, є ризик втратити когось із діток. Тож період виходжування цих малюків є трошки довшим, ніж зазвичай, – пояснила Ірина Іванівна. – Тому й на загал про таку щасливу подію ми повідомляємо, коли дітки вже виходжені, здорові і йдуть додому».

Привітати щасливих батьків прийшли велика родина та друзі – з квітами, кульками, подарунками і всеохопним щастям в очах та усмішках.

«Хочемо побажати, аби ваші дівчатка були здорові, аби Бог дарував їм щасливу долю. Хай у діток все в житті складається якнайкраще, – вітаючи щасливих батьків, сказала старша медична сестра Тетяна Кардаш. – А мамі з татом – сил, наснаги й терпцю. Знайте, що ми завжди допоможемо, порадимо».

Благодійний фонд «Дитяча місія. Україна» презентував тепер уже багатодітній родині дитячі автокрісла, в яких юні леді й вирушили у першу мандрівку додому. Очільниця фонду Людмила Лонюк побажала діткам міцного здоров’я та Божого благословення.
Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО
Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО
Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО
Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО

А Ірина Горавська взяла з тата й мами обіцянку, що щороку в день народження вони з донечками приходитимуть у перинатальний центр, аби похвалитися, як підросли.

«Я щаслива, що Бог подарував мені таку сім’ю. Бо сім’я – це найголовніше в житті, – не ховаючи щасливих сліз, поділилася Анна Тріль. – Ми з чоловіком будемо робити все, аби наші донечки зростали щасливими й здоровими».

Молода матуся додала: дівчаткам уже обрали імена, але поки що це – секрет, навіть друзі не в курсі, повідомили тільки найближчим людям.

Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО
Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО


«Якщо чесно, коли ми дізналися, що в нас буде трійня, спочатку запанікували. Але потім прийшло усвідомлення, що Бог дарує нам потрійне щастя, – додала Анна. – Загалом, трійка – моє улюблене число. Бог триєдиний, я народжена третього числа, а дівчатка – 30-го. Навіть у прізвищі Тріль воно вгадується. Одне слово, як корабель назвеш, так він і попливе. Наш корабель – міцний і наповнений щастям».

«Ми дякуємо перинатальному центру, нас тут приймали на найвищому рівні. Окрема вдячність – Ірині Іванівні, вона сама мене оперувала. Я дуже класно відновилася, бо ж «засмагаю» тут давненько. Донечки наші, дякувати Богу, виходжені, здоровенькі. Я всім рекомендую народжувати саме тут, бо в перинатальному центрі – найкращий і найлюдяніший персонал», – зазначила молода мама.
Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО
Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО
Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО
Четверта трійня у «Будинку щастя»: з перинатального центру виписали луцьку модель з донечками. ФОТО

Оксана ГОЛОВІЙ

Фото Олександра ЗЕЛІНСЬКОГО

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Теги: перинатальний центр, Луцьк, виписка
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