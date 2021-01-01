На Волині судили контрабандиста, який під виглядом оселедців віз із Білорусі цигарки

На Волині судили водія, який минулого року намагався вантажівкою незаконно перевезти через білорусько-український кордон значну партію тютюнових виробів.Про це повідомляє пресслужба прикордонного загону.Майже 340 тисяч пачок цигарок прикордонники виявили в листопаді минулого року у вантажному автомобілі Volvo, який через пункт пропуску «Дольськ» слідував в Україну. Нелегальний вантаж чоловік перевозив під виглядом оселедців. Саме такий товар був вказаний у товаросупровідних документах. Тютюнові вироби білоруського виробництва, вартістю 10 мільйонів гривень вилучили встановленим порядком.Допитаний в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав себе винним у пред`явленому йому обвинуваченні та розповів, що дійсно в листопаді 2020 року їхав з Литви в Україну вантажним автомобілем Volvo з вантажем риби. Перед білоруським пунктом пропуску до нього підійшов незнайомий чоловік та запропонував за плату перевезти цигарки, при цьому пообіцяв, що ніяких проблем на українській митниці не буде. На території між білоруською та українською митницями до нього під`їхали незнайомі люди та завантажили картонні ящики з цигарками у вантажний автомобіль під його керуванням. Зі слів цих людей водій зрозумів, що тютюнові вироби виготовлено кустарним способом, оскільки чоловіки, які завантажували цигарки, зазначали, що їх краще не курити, тому що їхнє походження невідоме.Водій повідомив свій номер телефону та за домовленістю, після проходження контролю на українській митниці, йому мали зателефонувати. Збут незаконно виготовлених тютюнових виробів він планував здійснити невідомій особі в смт. Любешів Волинської області.Проте, під час прикордонно-митного контролю сигарети були виявлені правоохоронцями. Прикордонники та митники тоді вилучили 140 000 пачок сигарет «Фест» та 199 500 пачок сигарет «Credo» без марок акцизного податку України.Нещодавно Любешівський районний суд Волинської області визнав 22-річного волинянина винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі п’яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 тисяч гривень.Крім того, за рішенням суду сигарети підлягають конфіскації та знищенню.