Пустовіта звільнили з посади

Григорія Пустовіта, який написав заяву про складання повноважень заступника голови Волинської обласної ради, звільнили з посади.



З приводу цього під час позачергового засідання сесії облради 20 вересня відбулося таємне голосування. Участь у ньому взяв 51 депутат, 50 – проголосували за, 1 – утримався.



Нагадаємо, про заяву Пустовіта стало відомо 20 вересня. Він запевняє, що



Заступником голови обласної ради Григорій Пустовіт був з 25 листопада 2020 року.



Хто буде новим заступником голови обласної ради Григорія Недопада, наразі невідомо. Зауважимо, що у нього є ще перший заступник – «свободівець» Юрій Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , якийпро складання повноважень заступника голови Волинської обласної ради, звільнили з посади.З приводу цього під час позачергового засідання сесії облради 20 вересня відбулося таємне голосування. Участь у ньому взяв 51 депутат, 50 – проголосували за, 1 – утримався.Нагадаємо, про заяву Пустовіта стало відомо 20 вересня. Він запевняє, що складає повноваження з особистих мотивів та просить не шукати у тому політичного контексту.Заступником голови обласної ради Григорій Пустовіт був з 25 листопада 2020 року.Хто буде новим заступником голови обласної ради, наразі невідомо. Зауважимо, що у нього є ще перший заступник – «свободівець»

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