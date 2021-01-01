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Пустовіта звільнили з посади

Пустовіта звільнили з посади
Григорія Пустовіта, який написав заяву про складання повноважень заступника голови Волинської обласної ради, звільнили з посади.

З приводу цього під час позачергового засідання сесії облради 20 вересня відбулося таємне голосування. Участь у ньому взяв 51 депутат, 50 – проголосували за, 1 – утримався.

Нагадаємо, про заяву Пустовіта стало відомо 20 вересня. Він запевняє, що складає повноваження з особистих мотивів та просить не шукати у тому політичного контексту.

Заступником голови обласної ради Григорій Пустовіт був з 25 листопада 2020 року.

Хто буде новим заступником голови обласної ради Григорія Недопада, наразі невідомо. Зауважимо, що у нього є ще перший заступник – «свободівець» Юрій Поліщук.

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Теги: Григорій Пустовіт, Волиньрада
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