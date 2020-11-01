В Україні з 1 жовтня – нові тарифи на комуналку: чого очікувати волинянам. ВІДЕО





У КП «Луцьктепло» кажуть – за новими тарифами лучанам доведеться платити більше. Вартість за опалення та гарячу воду з 1 жовтня зросте на 10%, йдеться у сюжеті



Як пояснив речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков, зміни зумовлені тим, що ще влітку змінились умови постачання природного газу. До слова, нові тарифи від «Луцьктепла» ще не затверджені Луцькою міською радою.



Щодо електроенергії – тут також волиняни платитимуть по-новому. Затупниця директора товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньелектрозбут» Оксана Гентіш каже, що більшість споживачів очікували, що в зв’язку із ситуацією в країні – ціни на тарифи мали б піднятись. Та запевняє – зміни не суттєві.



Деталі – у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже з 1 жовтня в Україні будуть застосовані нові тарифи на опалення, гарячу воду та електроенергію. Такі зміни Кабінет міністрів України затвердив ще 11 серпня. Відповідно, вартість за споживання послуг для населення – зросте.У КП «Луцьктепло» кажуть – за новими тарифами лучанам доведеться платити більше. Вартість за опалення та гарячу воду з 1 жовтня зросте на 10%, йдеться у сюжеті ІА "Конкурент" Як пояснив речник ДКП «Луцьктепло», зміни зумовлені тим, що ще влітку змінились умови постачання природного газу. До слова, нові тарифи від «Луцьктепла» ще не затверджені Луцькою міською радою.Щодо електроенергії – тут також волиняни платитимуть по-новому. Затупниця директора товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньелектрозбут» Оксана Гентіш каже, що більшість споживачів очікували, що в зв’язку із ситуацією в країні – ціни на тарифи мали б піднятись. Та запевняє – зміни не суттєві.Деталі – у відео.

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