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В Україні з 1 жовтня – нові тарифи на комуналку: чого очікувати волинянам. ВІДЕО

В Україні з 1 жовтня – нові тарифи на комуналку: чого очікувати волинянам. ВІДЕО
Вже з 1 жовтня в Україні будуть застосовані нові тарифи на опалення, гарячу воду та електроенергію. Такі зміни Кабінет міністрів України затвердив ще 11 серпня. Відповідно, вартість за споживання послуг для населення – зросте.

У КП «Луцьктепло» кажуть – за новими тарифами лучанам доведеться платити більше. Вартість за опалення та гарячу воду з 1 жовтня зросте на 10%, йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".

Як пояснив речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков, зміни зумовлені тим, що ще влітку змінились умови постачання природного газу. До слова, нові тарифи від «Луцьктепла» ще не затверджені Луцькою міською радою.

Щодо електроенергії – тут також волиняни платитимуть по-новому. Затупниця директора товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньелектрозбут» Оксана Гентіш каже, що більшість споживачів очікували, що в зв’язку із ситуацією в країні – ціни на тарифи мали б піднятись. Та запевняє – зміни не суттєві.

Деталі – у відео.


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Теги: тарифи, комуналка, зміни, українці, волиняни
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Коментарі 2
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Кому вірити? Шмигаль запевняє, що тарифи залишаться без змін, а в Луцьку піднімають. То є якась влада в нашій державі, чи одне самоуправство?
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Шмигаль говорить одне а робить так щоб все скинути на місцеві бюджети. В це все-одно з нашого карману. Дурять нашого брата. Дайош газ для населення по ціні самововидобутку
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