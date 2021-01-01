Команда Волині зайняла друге місце серед ветеранів на чемпіонаті України з дзюдо

17 вересня 2021 року місто Дніпро приймало відкритий чемпіонат України з дзюдо серед ветеранів в рамках ІХ Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки.Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту облдержадміністрації.У змаганнях понад 250 спортсменів з усіх куточків України вели запеклу боротьбу за чемпіонство у 8 жіночих, і 8 чоловічих вікових категоріях. Вдало виступила на цих змаганнях команда Волинської області, яка була сформована з ветеранів дзюдоїстів товариства "Колос".Чемпіонами змагань у своїх вікових групах стали:та. Срібні нагороди завоювалита. Треті місця та бронзові медалі вибороли Ельгар Гасимов та Микола Шиць.Команда Волині посіла 2 місце серед команд ІІІ групи, випередивши команди Сумської, Хмельницької, Рівненської,Житомирської та Чернівецької областей. В загальнокомандному заліку команда наших ветеранів-дзюдоїстів зайняла почесне четверте місце серед 24 областей України.