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Команда Волині зайняла друге місце серед ветеранів на чемпіонаті України з дзюдо

Команда Волині зайняла друге місце серед ветеранів на чемпіонаті України з дзюдо
17 вересня 2021 року місто Дніпро приймало відкритий чемпіонат України з дзюдо серед ветеранів в рамках ІХ Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки.

Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

У змаганнях понад 250 спортсменів з усіх куточків України вели запеклу боротьбу за чемпіонство у 8 жіночих, і 8 чоловічих вікових категоріях. Вдало виступила на цих змаганнях команда Волинської області, яка була сформована з ветеранів дзюдоїстів товариства "Колос".

Чемпіонами змагань у своїх вікових групах стали: Віктор Рубан, Вадим Вітинський та Олександр Бубнюк. Срібні нагороди завоювали Олександр Стельмащук та Олег Чернецький. Треті місця та бронзові медалі вибороли Ельгар Гасимов та Микола Шиць.

Команда Волині посіла 2 місце серед команд ІІІ групи, випередивши команди Сумської, Хмельницької, Рівненської,

Житомирської та Чернівецької областей. В загальнокомандному заліку команда наших ветеранів-дзюдоїстів зайняла почесне четверте місце серед 24 областей України.

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Теги: чемпіонат України, дзюдо, Волинь
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