Команда Волині зайняла друге місце серед ветеранів на чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 18:15
17 вересня 2021 року місто Дніпро приймало відкритий чемпіонат України з дзюдо серед ветеранів в рамках ІХ Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам’яті М.М. Баки.
Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
У змаганнях понад 250 спортсменів з усіх куточків України вели запеклу боротьбу за чемпіонство у 8 жіночих, і 8 чоловічих вікових категоріях. Вдало виступила на цих змаганнях команда Волинської області, яка була сформована з ветеранів дзюдоїстів товариства "Колос".
Чемпіонами змагань у своїх вікових групах стали: Віктор Рубан, Вадим Вітинський та Олександр Бубнюк. Срібні нагороди завоювали Олександр Стельмащук та Олег Чернецький. Треті місця та бронзові медалі вибороли Ельгар Гасимов та Микола Шиць.
Команда Волині посіла 2 місце серед команд ІІІ групи, випередивши команди Сумської, Хмельницької, Рівненської,
Житомирської та Чернівецької областей. В загальнокомандному заліку команда наших ветеранів-дзюдоїстів зайняла почесне четверте місце серед 24 областей України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
У змаганнях понад 250 спортсменів з усіх куточків України вели запеклу боротьбу за чемпіонство у 8 жіночих, і 8 чоловічих вікових категоріях. Вдало виступила на цих змаганнях команда Волинської області, яка була сформована з ветеранів дзюдоїстів товариства "Колос".
Чемпіонами змагань у своїх вікових групах стали: Віктор Рубан, Вадим Вітинський та Олександр Бубнюк. Срібні нагороди завоювали Олександр Стельмащук та Олег Чернецький. Треті місця та бронзові медалі вибороли Ельгар Гасимов та Микола Шиць.
Команда Волині посіла 2 місце серед команд ІІІ групи, випередивши команди Сумської, Хмельницької, Рівненської,
Житомирської та Чернівецької областей. В загальнокомандному заліку команда наших ветеранів-дзюдоїстів зайняла почесне четверте місце серед 24 областей України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Команда Волині зайняла друге місце серед ветеранів на чемпіонаті України з дзюдо
Сьогодні, 18:15
Опалювальний сезон на Волині – під загрозою
Сьогодні, 17:54
Пустовіта звільнили з посади
Сьогодні, 17:40
У Луцьку відкрили кав’ярню відомої мережі «Idealist coffee»: чим вона особлива. ФОТО
Сьогодні, 17:36
На Волині судили контрабандиста, який під виглядом оселедців віз із Білорусі цигарки
Сьогодні, 17:23
Медіа