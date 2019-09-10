На Волині почав сезон збору буряків. ВІДЕО





Хто ж досі займається буряками в області та чи багатий врожай – дивіться у сюжеті



Аграрій Анатолій Никонюк каже, що цього року засіяв 600 гектарів буряків. Збирати врожай почав одним з перших в області. Каже: поки є погода – не можна втрачати час.



Колись буряків сіяли більше тисячі гектарів, каже господарник. Але ціна в 9 гривень аж ніяк не мотивувала займатися цією культурою.



“А зараз, коли цукор більше 20 гривень за кілограм, то я думаю, можна вирощувати буряки”, – каже пан Анатолій.



Усього цьогоріч на Волині засіяли близько восьми тисяч гектарів буряків. До слова, років 30 тому сіяли більше тридцяти гектарів.



А ціна на цукор нині – близько 24 гривень за кілограм. Цікаво, що собівартість для виробника – не сильно відрізняється. Важливий чинник, що вдарив по заводах – ціна на газ.



Завдяки газу виробляється пар, який необхідний для обробки цукру. Тому поки без цього ніяк. До слова, минулого року Гнідавський завод переробив триста тисяч тонн коренеплодів.



“Буряк гарна культура, просто його відвикли вирощувати, але рентабельність для господарств є велика, вона не може навіть порівнюватися з зерновими”, – каже директор Гнідавського цукрового заводу Василь Муха.



Завод до переробки готовий повністю. Затримка лише за погодою: як тільки сонце пригріє – візьмуться за роботу. За словами директора заводу, обробляти буряки планують почати наприкінці вересня. Цьогоріч націлюються на понад триста тисяч тонн. Чекають коренеплоди з Волині, частково Рівненщини і Львівщини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розпочався сезон збору буряків. Цю культуру вважають дорогою, адже в неї треба добре вкластися. Саме тому за останні тридцять років кількість засіяних площ зменшилась втричі.Хто ж досі займається буряками в області та чи багатий врожай – дивіться у сюжеті 12 каналу. Аграрійкаже, що цього року засіяв 600 гектарів буряків. Збирати врожай почав одним з перших в області. Каже: поки є погода – не можна втрачати час.Колись буряків сіяли більше тисячі гектарів, каже господарник. Але ціна в 9 гривень аж ніяк не мотивувала займатися цією культурою.“А зараз, коли цукор більше 20 гривень за кілограм, то я думаю, можна вирощувати буряки”, – каже пан Анатолій.Усього цьогоріч на Волині засіяли близько восьми тисяч гектарів буряків. До слова, років 30 тому сіяли більше тридцяти гектарів.А ціна на цукор нині – близько 24 гривень за кілограм. Цікаво, що собівартість для виробника – не сильно відрізняється. Важливий чинник, що вдарив по заводах – ціна на газ.Завдяки газу виробляється пар, який необхідний для обробки цукру. Тому поки без цього ніяк. До слова, минулого року Гнідавський завод переробив триста тисяч тонн коренеплодів.“Буряк гарна культура, просто його відвикли вирощувати, але рентабельність для господарств є велика, вона не може навіть порівнюватися з зерновими”, – каже директор Гнідавського цукрового заводуЗавод до переробки готовий повністю. Затримка лише за погодою: як тільки сонце пригріє – візьмуться за роботу. За словами директора заводу, обробляти буряки планують почати наприкінці вересня. Цьогоріч націлюються на понад триста тисяч тонн. Чекають коренеплоди з Волині, частково Рівненщини і Львівщини.

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