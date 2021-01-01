Погода в Луцьку на завтра, 21 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку завтра, 21 вересня, сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Про це повідомляє Sinoptik.
Вітер північно-західний, 3.0 м/с. Температура вночі 5° тепла, вдень 8° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Вітер північно-західний, 3.0 м/с. Температура вночі 5° тепла, вдень 8° тепла.
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