Погода в Луцьку на завтра, 21 вересня





Про це повідомляє Sinoptik.



Вітер північно-західний, 3.0 м/с. Температура вночі 5° тепла, вдень 8° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завтра, 21 вересня, сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.Про це повідомляє Sinoptik.Вітер північно-західний, 3.0 м/с. Температура вночі 5° тепла, вдень 8° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію