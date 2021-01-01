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У Нововолинську планують збільшити кількість правоохоронців

У Нововолинську планують збільшити кількість правоохоронців
У зв'язку з погіршенням криміногенної ситуації у місті Нововолинськ депутати просять посилити присутність представників правоохоронних органів. З відповідним запитом до начальника ГУ Нацполіції Волині та начальнику патрульної поліції в області звернувся депутат обласної ради Андрій Бокоч.
Про це повідомляє пресслужба обласної ради.

Він зазначає, що у Нововолинській територіальній громаді - критична криміногенна ситуація, що зумовлює високий рівень соціальної напруги серед громадян.

"Зокрема, фіксується значний рівень крадіжок, розбійних нападів, масштабним залишається незаконний обіг наркотичних речовин, на стінах будівель періодично з'являються надписи аерозольною фарбою із адресами телеграм-каналів, де можна придбати різного роду психотропні речовини, - зазначає Андрій Бокоч. - Надходять численні скарги щодо недотримання правил дорожнього руху, зокрема скарги на часті перегони мотоциклістів та автомобілістів у вечірній та нічний час, в тому числі у житловій зоні міста".

Тож депутат просить у керівництва правоохоронних органів додатково скерувати до Нововолинської міської територіальної громади працівників Національної гвардії та патрульної поліції для забезпечення належної охорони правопорядку.

Депутати запит підтримали.

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