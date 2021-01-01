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На Волині потяг на смерть переїхав хлопця

На Волині потяг на смерть переїхав хлопця
Поблизу села Заболоття Ковельського району під потяг потрапив хлопець.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія сталася вранці 19 вересня. За попередньою інформацією, під час руху потяга хлопець перебував на коліях, водій, на жаль, не встиг загальмувати. Від отриманих травм волинянин помер на місці.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно такий випадок був зафіксований. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагічної події.

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