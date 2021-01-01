Волиняни стали менше купувати ліки: статистика





Про це ІА



Це відповідно на 2,4% та 8,5% менше обсягу січня–червня минулого року. Серед лікарських засобів та товарів медичного призначення 62% становлять товари українських виробників.



У середньому за півріччя кожен житель області витратив 1119 грн на придбання вище зазначеної продукції, що на 3% менше проти січня–червня минулого року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні–червні населенню області через мережу аптечних закладів, що належать юридичним особам, реалізовано фармацевтичних товарів на 1021,7 млн.грн, медичних та ортопедичних – на 126,2 млн.грн.Про це ІА Конкурент стало відомо завдяки пресслужбі Головного управління статистики у Волинській області.Це відповідно на 2,4% та 8,5% менше обсягу січня–червня минулого року. Серед лікарських засобів та товарів медичного призначення 62% становлять товари українських виробників.У середньому за півріччя кожен житель області витратив 1119 грн на придбання вище зазначеної продукції, що на 3% менше проти січня–червня минулого року.

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