Волиняни стали менше купувати ліки: статистика
Сьогодні, 03:01
У січні–червні населенню області через мережу аптечних закладів, що належать юридичним особам, реалізовано фармацевтичних товарів на 1021,7 млн.грн, медичних та ортопедичних – на 126,2 млн.грн.
Про це ІА Конкурент стало відомо завдяки пресслужбі Головного управління статистики у Волинській області.
Це відповідно на 2,4% та 8,5% менше обсягу січня–червня минулого року. Серед лікарських засобів та товарів медичного призначення 62% становлять товари українських виробників.
У середньому за півріччя кожен житель області витратив 1119 грн на придбання вище зазначеної продукції, що на 3% менше проти січня–червня минулого року.
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Про це ІА Конкурент стало відомо завдяки пресслужбі Головного управління статистики у Волинській області.
Це відповідно на 2,4% та 8,5% менше обсягу січня–червня минулого року. Серед лікарських засобів та товарів медичного призначення 62% становлять товари українських виробників.
У середньому за півріччя кожен житель області витратив 1119 грн на придбання вище зазначеної продукції, що на 3% менше проти січня–червня минулого року.
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