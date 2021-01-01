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В Луцьку біля «Променя» буде нова схема дорожнього руху.ВІДЕО

В Луцьку біля «Променя» буде нова схема дорожнього руху.ВІДЕО
У Луцьку, на кільці, поблизу торгово-розважального центру «Промінь» невдовзі буде нова схема дорожнього руху.

За попередньою інформацією, дорожній рух буде змінено відповідно до нанесення нової дорожньої розмітки. Про це пише ІА Кокурент.

Громадська організація «Просторовий рух» вирішила створити відео-пояснення нової схеми руху ділянками доріг, пов'язаних із цим кільцем.

Таким чином, у відео наочно роз'яснюється як варто їхати з вулиці Винниченка, проспекту Василя Мойсея, проспекту Президента Грушевського, вулиці Стрілецької та вулиці Яровиця.


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Теги: Промінь, кільце, дорожній рух транспорту
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