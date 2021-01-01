В Луцьку біля «Променя» буде нова схема дорожнього руху.ВІДЕО





За попередньою інформацією, дорожній рух буде змінено відповідно до нанесення нової дорожньої розмітки. Про це пише ІА



Громадська організація «Просторовий рух» вирішила створити відео-пояснення нової схеми руху ділянками доріг, пов'язаних із цим кільцем.



Таким чином, у відео наочно роз'яснюється як варто їхати з вулиці Винниченка, проспекту Василя Мойсея, проспекту Президента Грушевського, вулиці Стрілецької та вулиці Яровиця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку, на кільці, поблизу торгово-розважального центру «Промінь» невдовзі буде нова схема дорожнього руху.За попередньою інформацією, дорожній рух буде змінено відповідно до нанесення нової дорожньої розмітки. Про це пише ІА Кокурент. Громадська організація «Просторовий рух» вирішила створити відео-пояснення нової схеми руху ділянками доріг, пов'язаних із цим кільцем.Таким чином, у відео наочно роз'яснюється як варто їхати з вулиці Винниченка, проспекту Василя Мойсея, проспекту Президента Грушевського, вулиці Стрілецької та вулиці Яровиця.

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