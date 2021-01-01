У Володимирі трапилася смертельна ДТП.ВІДЕО.ФОТО
Сьогодні, 23:01
Близько 21:00 по вулиці Устилузькій У Володимирі-Волинському трапилось ДТП на пішохідному переході, в наслідок якого померла людина . На місці працюють медики та поліція.
Як розповідають БУГу свідки події, збили пішохода на зебрі.
Як відомо, чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переході, збила автівка ВАЗ темного кольору.
Авто дістало механічні пошкодження і в’їхало у новий паркан на вулиці Устилузькій.
Відео з місця аварії запостили учасник спільноти Твій Володимир у Фейсбук.
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Як розповідають БУГу свідки події, збили пішохода на зебрі.
Як відомо, чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переході, збила автівка ВАЗ темного кольору.
Авто дістало механічні пошкодження і в’їхало у новий паркан на вулиці Устилузькій.
Відео з місця аварії запостили учасник спільноти Твій Володимир у Фейсбук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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