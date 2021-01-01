У Володимирі трапилася смертельна ДТП.ВІДЕО.ФОТО





Як розповідають



Як відомо, чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переході, збила автівка ВАЗ темного кольору.



Авто дістало механічні пошкодження і в’їхало у новий паркан на вулиці Устилузькій.



Відео з місця аварії запостили учасник спільноти Твій Володимир у Фейсбук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 21:00 по вулиці Устилузькій У Володимирі-Волинському трапилось ДТП на пішохідному переході, в наслідок якого померла людина . На місці працюють медики та поліція.Як розповідають БУГу свідки події, збили пішохода на зебрі.Як відомо, чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переході, збила автівка ВАЗ темного кольору.Авто дістало механічні пошкодження і в’їхало у новий паркан на вулиці Устилузькій.Відео з місця аварії запостили учасник спільноти Твій Володимир у Фейсбук.

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