21 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні - день народження у депутата Волинської обласної ради, головного отамана Волинського округу МГО «Козацтво запорозьке»(на фото).Також день народження відзначає письменниця. Прозаїк, член НСПУ народилася на Волині.Вітаємо їх з цим святом та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.Сьогодні, 21 вересня, у світі відзначають День миру, а віряни відзначають велике дванадесяте свято - Різдво Пресвятої Богородиці.21 вересня 2000 року вийшов перший номер газети «Волинські губернські відомості».21 вересня 2010 року у День Різдва Пресвятої Богородиці в Луцьку під керівництвом владикиурочисто закладено наріжний камінь мурованого храму Холмської Ікони Божої Матері з капсулою, наповненою землею Святої Холмської гори, на якій знаходився колись православний храм з іконою Холмської Богородиці, де був захоронений король Данило Галицький.