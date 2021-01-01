У Рожищі - нове футбольне поле
Сьогодні, 07:15
Футбольне поле зі штучним покриттям розміром 60*40 нарешті діятиме при Рожищенській дитячо-юнацькій спортивній школі. Про це повідомляє пресслужба облради.
На поле у містечку чекали 5 років. Через бюрократичні процедури процес затягувався, багато хто взагалі не вірив у майбутнє цього проєкту. Однак, старання народного депутата Вячеслава Рубльова левову частину кошторисної вартості цього об’єкту – 3,6 млн. грн. були передбачені з фонду на соціально-економічний розвиток.
«Загальна кошторисна вартість цього об’єкту – 5 млн. 100 тис. грн. Як би важко не було, ми продовжуємо реалізовувати такі проєкти, адже нашим дітям потрібні умови для занять спортом. Тим більше, що в Рожищі сформовані свої спортивні футбольні традиції», - переконаний Вячеслав Рубльов.
Урочисту червону стрічку перерізали дітлахи, які відвідують секцію футболу для наймолодших. Голова громади В’ячеслав Поліщук розповідає: футболом в спортшколі займається близько 200 дітей, але, впевнений, що тепер кількість спортсменів збільшиться.
«Тут хороші умови для занять спортом, футболом, проведення змагань, і це побачать батьки. Крім того, в минулому році завдяки Вячеславу Рубльову та обласній раді на території ДЮСШ облаштували баскетбольний майданчик, яким активно користуються спортсмени», - розповів В’ячеслав Поліщук.Та додає: поблизу спортшколи планують провести благоустрій території та відновити стадіон із біговими доріжками.
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На поле у містечку чекали 5 років. Через бюрократичні процедури процес затягувався, багато хто взагалі не вірив у майбутнє цього проєкту. Однак, старання народного депутата Вячеслава Рубльова левову частину кошторисної вартості цього об’єкту – 3,6 млн. грн. були передбачені з фонду на соціально-економічний розвиток.
«Загальна кошторисна вартість цього об’єкту – 5 млн. 100 тис. грн. Як би важко не було, ми продовжуємо реалізовувати такі проєкти, адже нашим дітям потрібні умови для занять спортом. Тим більше, що в Рожищі сформовані свої спортивні футбольні традиції», - переконаний Вячеслав Рубльов.
Урочисту червону стрічку перерізали дітлахи, які відвідують секцію футболу для наймолодших. Голова громади В’ячеслав Поліщук розповідає: футболом в спортшколі займається близько 200 дітей, але, впевнений, що тепер кількість спортсменів збільшиться.
«Тут хороші умови для занять спортом, футболом, проведення змагань, і це побачать батьки. Крім того, в минулому році завдяки Вячеславу Рубльову та обласній раді на території ДЮСШ облаштували баскетбольний майданчик, яким активно користуються спортсмени», - розповів В’ячеслав Поліщук.Та додає: поблизу спортшколи планують провести благоустрій території та відновити стадіон із біговими доріжками.
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