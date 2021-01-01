Коли відкриють частину проспекту Волі у Луцьку.ВІДЕО

Віталій Кізей.



У жовтні частину центрального проспекту, розповів директор міського департаменту ЖКГ Микола Осіюк, тимчасово відкриють для руху транспорту.



Наразі першим шаром асфальту покрили 1 400 метрів проїжджої частини, – каже працівник підрядної організації. На пішохідній частині проспекту Волі також вкладають бруківку, а поблизу Київського майдану – пісчано-гравійну суміш.



"Була перебудова ливневої каналізації, яка працювала з основного колектора і тут затримались роботи. По можливості ми перечекали дощі і далі вибираємо пісок: все завозиться, ущільняється, трамбується. Якщо до кінця тижня гарна погода, то докладемо тут ЩПС – нижній шар асфальту", – розповів Віталій Кізей.



Через необхідність проведення додаткових робіт, зазначив директор міського департаменту ЖКГ, у процесі капітального ремонту проспекту Волі відбулося корегування проєкту. За попередніми підрахунками на капітальний ремонт планували витратити 63 мільйона гривень з бюджету міста.



Зі слів Миколи Осіюка, кошторис на капітальний ремонт проїжджої частини та тротуарів на проспекті Волі зріс приблизно на 40 мільйонів гривень.



"Відбудеться здорожчання даних робіт: додаткові роботи по заміні підземних інженерних мереж, зокрема теплопостачання, газопостачання, каналізаційні мережі, мережі зливової каналізації, влаштування нижнього шару", – додав комунальник.



Загальна товщина нового дорожнього покриття становитиме 70 сантиметрів, – каже виконроб ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" Віталій Кізей.



"Вибирається булижний камінь, докопується земля, це все вивозиться на Брище, тут видно на чому та дорога побудована. Далі влаштовується камінь від розборки, пісок 20 см, щебінь 21 см, а далі ЩПС і асфальт", – зазначив виконроб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Волі, де з травня триває капітальний ремонт, нині облаштовують зупинки громадського транспорту та встановлюють бордюри на відрізку дороги від Шопена до Київського майдану. Про це Суспільному повідомив виконроб ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс"У жовтні частину центрального проспекту, розповів директор міського департаменту ЖКГ, тимчасово відкриють для руху транспорту.Наразі першим шаром асфальту покрили 1 400 метрів проїжджої частини, – каже працівник підрядної організації. На пішохідній частині проспекту Волі також вкладають бруківку, а поблизу Київського майдану – пісчано-гравійну суміш."Була перебудова ливневої каналізації, яка працювала з основного колектора і тут затримались роботи. По можливості ми перечекали дощі і далі вибираємо пісок: все завозиться, ущільняється, трамбується. Якщо до кінця тижня гарна погода, то докладемо тут ЩПС – нижній шар асфальту", – розповів Віталій Кізей.Через необхідність проведення додаткових робіт, зазначив директор міського департаменту ЖКГ, у процесі капітального ремонту проспекту Волі відбулося корегування проєкту. За попередніми підрахунками на капітальний ремонт планували витратити 63 мільйона гривень з бюджету міста.Зі слів Миколи Осіюка, кошторис на капітальний ремонт проїжджої частини та тротуарів на проспекті Волі зріс приблизно на 40 мільйонів гривень."Відбудеться здорожчання даних робіт: додаткові роботи по заміні підземних інженерних мереж, зокрема теплопостачання, газопостачання, каналізаційні мережі, мережі зливової каналізації, влаштування нижнього шару", – додав комунальник.Загальна товщина нового дорожнього покриття становитиме 70 сантиметрів, – каже виконроб ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" Віталій Кізей."Вибирається булижний камінь, докопується земля, це все вивозиться на Брище, тут видно на чому та дорога побудована. Далі влаштовується камінь від розборки, пісок 20 см, щебінь 21 см, а далі ЩПС і асфальт", – зазначив виконроб.

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