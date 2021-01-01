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В Україні за добу виявили понад 5000 нових випадків коронавірусу

В Україні за добу виявили понад 5000 нових випадків коронавірусу
За добу 20 вересня 2021 року в Україні зафіксували 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).

Про це повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 086 осіб;
◾ летальних випадків – 137;
◾ одужало – 2 156 осіб.

За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 30 563 особи,
◾ методом ІФА – 7 718 осіб,
◾ експрес-тестами – 25 692 особи.

За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 355 805 осіб;
◾ одужало – 2 233 573 осіб;
◾ летальних випадків – 55 056;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).

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Теги: коронавірус, статистика
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