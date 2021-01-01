В Україні за добу виявили понад 5000 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:09
За добу 20 вересня 2021 року в Україні зафіксували 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).
Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 086 осіб;
◾ летальних випадків – 137;
◾ одужало – 2 156 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 30 563 особи,
◾ методом ІФА – 7 718 осіб,
◾ експрес-тестами – 25 692 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 355 805 осіб;
◾ одужало – 2 233 573 осіб;
◾ летальних випадків – 55 056;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).
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Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 1 086 осіб;
◾ летальних випадків – 137;
◾ одужало – 2 156 осіб.
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 30 563 особи,
◾ методом ІФА – 7 718 осіб,
◾ експрес-тестами – 25 692 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 355 805 осіб;
◾ одужало – 2 233 573 осіб;
◾ летальних випадків – 55 056;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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