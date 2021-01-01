В Україні за добу виявили понад 5000 нових випадків коронавірусу





Про це повідомляє МОЗ.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 1 086 осіб;

◾ летальних випадків – 137;

◾ одужало – 2 156 осіб.



За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 30 563 особи,

◾ методом ІФА – 7 718 осіб,

◾ експрес-тестами – 25 692 особи.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 355 805 осіб;

◾ одужало – 2 233 573 осіб;

◾ летальних випадків – 55 056;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 20 вересня 2021 року в Україні зафіксували 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).Про це повідомляє МОЗ.Також за минулу добу:◾ госпіталізовано – 1 086 осіб;◾ летальних випадків – 137;◾ одужало – 2 156 осіб.За добу протестовано:◾ методом ПЛР – 30 563 особи,◾ методом ІФА – 7 718 осіб,◾ експрес-тестами – 25 692 особи.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 355 805 осіб;◾ одужало – 2 233 573 осіб;◾ летальних випадків – 55 056;◾ проведено ПЛР-тестувань – 12 515 008.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Львівській (518), Харківській (486), Дніпропетровській (422), Одеській (419) областях та м. Київ (399).

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