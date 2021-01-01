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21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці: традиції, заборони і прикмети

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 21 вересня, у світі відзначають День миру, а віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці.

Про це пише Радіо MAXIMUM.

21 вересня віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці або Малу Пречисту — свято на честь Богородиці Діви Марії матері Ісуса Христа. Діва Марія народилася в будинку бездітної пари Йоакима й Анни. Звістку про народження донечки вони отримали від янгола. Після народження донечки, Йоаким та Анна дали обітницю присвятити життя Марії Богу та змалку віддали її для навчання до храму.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 21 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Георгій, Іван.​

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день миру
1451 – наказ євреям в Нідерландах носити відмітні знаки на одязі
1922 – підтримка американським президентом Ворреном Гардінгом ідеї створення єврейської держави в Палестині
1933 – початок судового процесу над комуністами в Лейпцигу за звинуваченням у підпалі рейхстагу
1937 – світ побачив передісторію "Володаря перснів" Дж. Р. Р. Толкіна "Гобіт"
1940 – відкриття знаменитого театру західної України Львівського театру опери та балету
1949 – заснування Китайської Народної Республіки, про що не забарився проголосити Мао Цзедуна
1991 – переважна більшість виборців на референдумі проголосували за незалежність Вірменії
1998 – обговорення на телебаченні "амурних пригод" президента США Білла Клінтона і Моніки Левінскі
1999 – потужний землетрус на Тайвані, який забрав понад 2000 життів

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода в цей день, такою й осінь буде. Якщо тепло на вулиці, то й осінь буде теплою і погожою.
Чим більше на цибулі лушпиння, тим холоднішою зима буде.
Яскраво-червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.
З ранку іній на траві – до негоди.
З дерев практично все листя опало – зима буде ранньою.
На деревах павутини багато – до тепла.
Зайці риють нори – до суворої зими.
Перелітні птахи низько летять – до похолодання.
21 вересня вся вода в криниці – свята.

Бездітним жінкам, які мріють завагітніти, в цей день потрібно молитися, щоб Господь послав їм дитину. Також слід замовити молебень в церкві та подати милостиню жебракам.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Хліб, спечений або куплений в цей день, потрібно з'їсти в колі сім'ї. З чужими людьми їм ділитися не можна.
Не можна займатися важкою фізичною працею.
Не можна змітати на підлогу крихти зі святкового столу та не можна їсти м'ясо і пити алкоголь.


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Теги: свято, традиції
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