21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 10:00
Сьогодні, 21 вересня, у світі відзначають День миру, а віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці.
Про це пише Радіо MAXIMUM.
21 вересня віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці або Малу Пречисту — свято на честь Богородиці Діви Марії матері Ісуса Христа. Діва Марія народилася в будинку бездітної пари Йоакима й Анни. Звістку про народження донечки вони отримали від янгола. Після народження донечки, Йоаким та Анна дали обітницю присвятити життя Марії Богу та змалку віддали її для навчання до храму.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 21 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Георгій, Іван.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Яка погода в цей день, такою й осінь буде. Якщо тепло на вулиці, то й осінь буде теплою і погожою.
Чим більше на цибулі лушпиння, тим холоднішою зима буде.
Яскраво-червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.
З ранку іній на траві – до негоди.
З дерев практично все листя опало – зима буде ранньою.
На деревах павутини багато – до тепла.
Зайці риють нори – до суворої зими.
Перелітні птахи низько летять – до похолодання.
21 вересня вся вода в криниці – свята.
Бездітним жінкам, які мріють завагітніти, в цей день потрібно молитися, щоб Господь послав їм дитину. Також слід замовити молебень в церкві та подати милостиню жебракам.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Хліб, спечений або куплений в цей день, потрібно з'їсти в колі сім'ї. З чужими людьми їм ділитися не можна.
Не можна займатися важкою фізичною працею.
Не можна змітати на підлогу крихти зі святкового столу та не можна їсти м'ясо і пити алкоголь.
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Про це пише Радіо MAXIMUM.
21 вересня віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці або Малу Пречисту — свято на честь Богородиці Діви Марії матері Ісуса Христа. Діва Марія народилася в будинку бездітної пари Йоакима й Анни. Звістку про народження донечки вони отримали від янгола. Після народження донечки, Йоаким та Анна дали обітницю присвятити життя Марії Богу та змалку віддали її для навчання до храму.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 21 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Георгій, Іван.
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
Міжнародний день миру
1451 – наказ євреям в Нідерландах носити відмітні знаки на одязі
1922 – підтримка американським президентом Ворреном Гардінгом ідеї створення єврейської держави в Палестині
1933 – початок судового процесу над комуністами в Лейпцигу за звинуваченням у підпалі рейхстагу
1937 – світ побачив передісторію "Володаря перснів" Дж. Р. Р. Толкіна "Гобіт"
1940 – відкриття знаменитого театру західної України Львівського театру опери та балету
1949 – заснування Китайської Народної Республіки, про що не забарився проголосити Мао Цзедуна
1991 – переважна більшість виборців на референдумі проголосували за незалежність Вірменії
1998 – обговорення на телебаченні "амурних пригод" президента США Білла Клінтона і Моніки Левінскі
1999 – потужний землетрус на Тайвані, який забрав понад 2000 життів
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
Яка погода в цей день, такою й осінь буде. Якщо тепло на вулиці, то й осінь буде теплою і погожою.
Чим більше на цибулі лушпиння, тим холоднішою зима буде.
Яскраво-червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.
З ранку іній на траві – до негоди.
З дерев практично все листя опало – зима буде ранньою.
На деревах павутини багато – до тепла.
Зайці риють нори – до суворої зими.
Перелітні птахи низько летять – до похолодання.
21 вересня вся вода в криниці – свята.
Бездітним жінкам, які мріють завагітніти, в цей день потрібно молитися, щоб Господь послав їм дитину. Також слід замовити молебень в церкві та подати милостиню жебракам.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Хліб, спечений або куплений в цей день, потрібно з'їсти в колі сім'ї. З чужими людьми їм ділитися не можна.
Не можна займатися важкою фізичною працею.
Не можна змітати на підлогу крихти зі святкового столу та не можна їсти м'ясо і пити алкоголь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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