21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці: традиції, заборони і прикмети





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21 вересня віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці або Малу Пречисту — свято на честь Богородиці Діви Марії матері Ісуса Христа. Діва Марія народилася в будинку бездітної пари Йоакима й Анни. Звістку про народження донечки вони отримали від янгола. Після народження донечки, Йоаким та Анна дали обітницю присвятити життя Марії Богу та змалку віддали її для навчання до храму.



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА



У вівторок, 21 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Георгій, Іван.​



ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ



Міжнародний день миру

1451 – наказ євреям в Нідерландах носити відмітні знаки на одязі

1922 – підтримка американським президентом Ворреном Гардінгом ідеї створення єврейської держави в Палестині

1933 – початок судового процесу над комуністами в Лейпцигу за звинуваченням у підпалі рейхстагу

1937 – світ побачив передісторію "Володаря перснів" Дж. Р. Р. Толкіна "Гобіт"

1940 – відкриття знаменитого театру західної України Львівського театру опери та балету

1949 – заснування Китайської Народної Республіки, про що не забарився проголосити Мао Цзедуна

1991 – переважна більшість виборців на референдумі проголосували за незалежність Вірменії

1998 – обговорення на телебаченні "амурних пригод" президента США Білла Клінтона і Моніки Левінскі

1999 – потужний землетрус на Тайвані, який забрав понад 2000 життів



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Яка погода в цей день, такою й осінь буде. Якщо тепло на вулиці, то й осінь буде теплою і погожою.

Чим більше на цибулі лушпиння, тим холоднішою зима буде.

Яскраво-червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.

З ранку іній на траві – до негоди.

З дерев практично все листя опало – зима буде ранньою.

На деревах павутини багато – до тепла.

Зайці риють нори – до суворої зими.

Перелітні птахи низько летять – до похолодання.

21 вересня вся вода в криниці – свята.



Бездітним жінкам, які мріють завагітніти, в цей день потрібно молитися, щоб Господь послав їм дитину. Також слід замовити молебень в церкві та подати милостиню жебракам.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



Хліб, спечений або куплений в цей день, потрібно з'їсти в колі сім'ї. З чужими людьми їм ділитися не можна.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна змітати на підлогу крихти зі святкового столу та не можна їсти м'ясо і пити алкоголь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 21 вересня, у світі відзначають День миру, а віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці.Про це пише Радіо MAXIMUM 21 вересня віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці або Малу Пречисту — свято на честь Богородиці Діви Марії матері Ісуса Христа. Діва Марія народилася в будинку бездітної пари Йоакима й Анни. Звістку про народження донечки вони отримали від янгола. Після народження донечки, Йоаким та Анна дали обітницю присвятити життя Марії Богу та змалку віддали її для навчання до храму.ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛАУ вівторок, 21 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Георгій, Іван.​ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇМіжнародний день миру1451 – наказ євреям в Нідерландах носити відмітні знаки на одязі1922 – підтримка американським президентом Ворреном Гардінгом ідеї створення єврейської держави в Палестині1933 – початок судового процесу над комуністами в Лейпцигу за звинуваченням у підпалі рейхстагу1937 – світ побачив передісторію "Володаря перснів" Дж. Р. Р. Толкіна "Гобіт"1940 – відкриття знаменитого театру західної України Львівського театру опери та балету1949 – заснування Китайської Народної Республіки, про що не забарився проголосити Мао Цзедуна1991 – переважна більшість виборців на референдумі проголосували за незалежність Вірменії1998 – обговорення на телебаченні "амурних пригод" президента США Білла Клінтона і Моніки Левінскі1999 – потужний землетрус на Тайвані, який забрав понад 2000 життівНАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇЯка погода в цей день, такою й осінь буде. Якщо тепло на вулиці, то й осінь буде теплою і погожою.Чим більше на цибулі лушпиння, тим холоднішою зима буде.Яскраво-червоний захід або світанок – до вітряної та дощової погоди.З ранку іній на траві – до негоди.З дерев практично все листя опало – зима буде ранньою.На деревах павутини багато – до тепла.Зайці риють нори – до суворої зими.Перелітні птахи низько летять – до похолодання.21 вересня вся вода в криниці – свята.Бездітним жінкам, які мріють завагітніти, в цей день потрібно молитися, щоб Господь послав їм дитину. Також слід замовити молебень в церкві та подати милостиню жебракам.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІХліб, спечений або куплений в цей день, потрібно з'їсти в колі сім'ї. З чужими людьми їм ділитися не можна.Не можна займатися важкою фізичною працею.Не можна змітати на підлогу крихти зі святкового столу та не можна їсти м'ясо і пити алкоголь.

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