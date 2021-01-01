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Сьогодні, 21 вересня, тимчасово перекриють центр Луцька через хресний хід

Сьогодні, 21 вересня, тимчасово перекриють центр Луцька через хресний хід
У вівторок, 21 вересня, відбудеться хресний хід представників та вірян Волинської єпархії Православної Церкви України. Через це тимчасово перекриють рух транспорту деякими вулицями.

Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Окрім того, забезпечать супровід колони вірян поліцією.

Призупинення руху транспорту відбудеться з 15:30 і триватиме відповідно до проходження колони за маршрутом: проспект Волі, 25, проспект Волі, 13, вулиця Степана Бандери, вулиця Ярощука, 5.

Тож перевізників та водіїв просять взяти цю інформацію до уваги.

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Теги: хресний хід, колона, рух, перекриття
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