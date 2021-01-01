Дві смерті і 134 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
Сьогодні, 10:25
За минулу добу на Волині зареєстрували 134 випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинська ОДА.
Луцький район – 48 хворих:
Луцька ТГ – 33 хворий
Боратинська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 6 хворих
Ківерцівська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 4 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 26 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 12 хворих
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ – 3 хворих
Локачинська ТГ – 4 хворих
Нововолинська ТГ – 1 хворий
Оваднівська ТГ – 1 хворий
Поромівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 25 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 14 хворих
Любешівська ТГ – 7 хворих
Маневицька ТГ – 3 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 35 хворих:
Головненська ТГ – 8 хворих
Дубівська ТГ – 2 хворих
Забродівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 8 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 3 хворих
Поворська ТГ – 1 хворий
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 5 хворих
Шацька ТГ – 2 хворих
Усього станом на 21 вересня в області зареєстрували 64 292 випадки.
Одужало – 61 492 особи (за останню добу – 29).
Летальні випадки – 1221 (за останню добу – 2: Камінь-Каширський р-н – 2).
Методом ПЛР всього обстежили 283 283 особи, за останню добу – 691 особа.
За добу 20 вересня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2335 щеплень. Першою дозою щеплено 1574 особи та другою дозою – 761 особа. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 114 580 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 89 538 людей. Загалом провели 204 118 щеплень.
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Про це інформує Волинська ОДА.
Луцький район – 48 хворих:
Луцька ТГ – 33 хворий
Боратинська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 6 хворих
Ківерцівська ТГ – 2 хворих
Мар’янівська ТГ – 4 хворих
Рожищенська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 26 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 12 хворих
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ – 3 хворих
Локачинська ТГ – 4 хворих
Нововолинська ТГ – 1 хворий
Оваднівська ТГ – 1 хворий
Поромівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 25 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 14 хворих
Любешівська ТГ – 7 хворих
Маневицька ТГ – 3 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 35 хворих:
Головненська ТГ – 8 хворих
Дубівська ТГ – 2 хворих
Забродівська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 8 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Люблинецька ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 3 хворих
Поворська ТГ – 1 хворий
Сереховичівська ТГ – 1 хворий
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Турійська ТГ – 5 хворих
Шацька ТГ – 2 хворих
Усього станом на 21 вересня в області зареєстрували 64 292 випадки.
Одужало – 61 492 особи (за останню добу – 29).
Летальні випадки – 1221 (за останню добу – 2: Камінь-Каширський р-н – 2).
Методом ПЛР всього обстежили 283 283 особи, за останню добу – 691 особа.
За добу 20 вересня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2335 щеплень. Першою дозою щеплено 1574 особи та другою дозою – 761 особа. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 114 580 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 89 538 людей. Загалом провели 204 118 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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