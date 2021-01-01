Дві смерті і 134 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за добу

За минулу добу на Волині зареєстрували 134 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинська ОДА.Луцький район – 48 хворих:Луцька ТГ – 33 хворийБоратинська ТГ – 1 хворийГорохівська ТГ – 6 хворихКіверцівська ТГ – 2 хворихМар’янівська ТГ – 4 хворихРожищенська ТГ – 1 хворийЦуманська ТГ – 1 хворийВолодимир-Волинський район – 26 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 12 хворихЗимнівська ТГ – 1 хворийІваничівська ТГ – 3 хворихЛокачинська ТГ – 4 хворихНововолинська ТГ – 1 хворийОваднівська ТГ – 1 хворийПоромівська ТГ – 1 хворийУстилузька ТГ – 3 хворихКамінь-Каширський район – 25 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 14 хворихЛюбешівська ТГ – 7 хворихМаневицька ТГ – 3 хворихПрилісненська ТГ – 1 хворийКовельський район – 35 хворих:Головненська ТГ – 8 хворихДубівська ТГ – 2 хворихЗабродівська ТГ – 2 хворихКовельська ТГ – 8 хворихКолодяжненська ТГ – 1 хворийЛюблинецька ТГ – 1 хворийЛюбомльська ТГ – 3 хворихПоворська ТГ – 1 хворийСереховичівська ТГ – 1 хворийСтаровижівська ТГ – 1 хворийТурійська ТГ – 5 хворихШацька ТГ – 2 хворихУсього станом на 21 вересня в області зареєстрували 64 292 випадки.Одужало – 61 492 особи (за останню добу – 29).Летальні випадки – 1221 (за останню добу – 2: Камінь-Каширський р-н – 2).Методом ПЛР всього обстежили 283 283 особи, за останню добу – 691 особа.За добу 20 вересня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2335 щеплень. Першою дозою щеплено 1574 особи та другою дозою – 761 особа. Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 114 580 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 89 538 людей. Загалом провели 204 118 щеплень.