На Волині авто збило молодика: постраждалий – у лікарні





Про це



Встановили, що 27-річний житель Камінь-Каширського району, керуючи автомобілем Audi, збив 26-річного пішохода, жителя цього ж району.



Постраждалий перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом. Його госпіталізували у Маневицьку районну лікарню.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Маневичі сталась аварія, в якій постраждав 26-річний молодик.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Встановили, що 27-річний житель Камінь-Каширського району, керуючи автомобілем Audi, збив 26-річного пішохода, жителя цього ж району.Постраждалий перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом. Його госпіталізували у Маневицьку районну лікарню.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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