На Волині авто збило молодика: постраждалий – у лікарні
Сьогодні, 10:32
У селищі Маневичі сталась аварія, в якій постраждав 26-річний молодик.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Встановили, що 27-річний житель Камінь-Каширського району, керуючи автомобілем Audi, збив 26-річного пішохода, жителя цього ж району.
Постраждалий перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом. Його госпіталізували у Маневицьку районну лікарню.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Встановили, що 27-річний житель Камінь-Каширського району, керуючи автомобілем Audi, збив 26-річного пішохода, жителя цього ж району.
Постраждалий перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом. Його госпіталізували у Маневицьку районну лікарню.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відкрили кав’ярню відомої мережі «IDEALIST COFFEE CO.»: чим вона особлива? ФОТО
Сьогодні, 10:42
Знайшли зниклу 17-річну дівчину з Луцька
Сьогодні, 10:40
На Волині авто збило молодика: постраждалий – у лікарні
Сьогодні, 10:32
Смертельна аварія на Волині: у поліції повідомили деталі
Сьогодні, 10:22
Медіа