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На Волині авто збило молодика: постраждалий – у лікарні

На Волині авто збило молодика: постраждалий – у лікарні
У селищі Маневичі сталась аварія, в якій постраждав 26-річний молодик.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Встановили, що 27-річний житель Камінь-Каширського району, керуючи автомобілем Audi, збив 26-річного пішохода, жителя цього ж району.

Постраждалий перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом. Його госпіталізували у Маневицьку районну лікарню.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, Маневичі, ДТП, пішохід, водій, збив
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