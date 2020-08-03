На «Ягодині» спіймали іноземця-нелегала, який хотів пробратися в ЄС





Про це



Двох іноземців, які мали намір поза контролем перетнути державний кордон, затримали впродовж останньої доби військовослужбовці Луцького та Чопського прикордонних загонів.



Одного з них, громадянина Туреччини, затримали учора, 20 вересня, біля пункту пропуску «Ягодин» на Волині. Під час служби прикордонний наряд відділу «Рівне» виявив на контрольно-слідовій смузі сліди однієї особи. Охоронці кордону негайно розпочали пошук ймовірного порушника. Невдовзі прикордонники затримали незнайомця, який в обхід пункту пропуску «Ягодин» пробирався до сусідньої Польщі. З'ясувалося, що затриманий є громадянином Туреччини, в Україну прибув кілька днів тому. Чоловік планував відвідати друзів за кордоном, однак, не маючи необхідних документів, вирішив дістатися Польщі у незаконний спосіб.



Іншого правопорушника затримали сьогодні, 21 вересня, вночі у залізничному пункті пропуску «Чоп (Дружба)» на Закарпатті. Чоловік прямував коліями в бік Угорщини, коли його помітив прикордонний наряд. Затриманий мав при собі закордонний паспорт громадянина Російської Федерації. Наразі встановлюють усі обставини справи.



Обох іноземців доставили у пункти тимчасового тримання та склали адміністративні документи за спробу незаконного перетину державного кордону України. Тепер на них чекатиме суд, який і вирішить подальшу долю правопорушників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники затримали турка і росіянина, які намагалися поза контролем пробратися в ЄС.Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.Двох іноземців, які мали намір поза контролем перетнути державний кордон, затримали впродовж останньої доби військовослужбовці Луцького та Чопського прикордонних загонів.Одного з них, громадянина Туреччини, затримали учора, 20 вересня, біля пункту пропуску «Ягодин» на Волині. Під час служби прикордонний наряд відділу «Рівне» виявив на контрольно-слідовій смузі сліди однієї особи. Охоронці кордону негайно розпочали пошук ймовірного порушника. Невдовзі прикордонники затримали незнайомця, який в обхід пункту пропуску «Ягодин» пробирався до сусідньої Польщі. З'ясувалося, що затриманий є громадянином Туреччини, в Україну прибув кілька днів тому. Чоловік планував відвідати друзів за кордоном, однак, не маючи необхідних документів, вирішив дістатися Польщі у незаконний спосіб.Іншого правопорушника затримали сьогодні, 21 вересня, вночі у залізничному пункті пропуску «Чоп (Дружба)» на Закарпатті. Чоловік прямував коліями в бік Угорщини, коли його помітив прикордонний наряд. Затриманий мав при собі закордонний паспорт громадянина Російської Федерації. Наразі встановлюють усі обставини справи.Обох іноземців доставили у пункти тимчасового тримання та склали адміністративні документи за спробу незаконного перетину державного кордону України. Тепер на них чекатиме суд, який і вирішить подальшу долю правопорушників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію