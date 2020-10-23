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Волинянина, який робив «закладки», взяли під варту

Волинянина, який робив «закладки», взяли під варту
Волинянина, який збував психотропи через «закладки», взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 37-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту й збуті психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

Упродовж липня 2021 року правоохоронці задокументували 139 фактів збуту ним психотропів через систему «закладок» на території сіл Прилуцьке Луцького та Машів Ковельського районів.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: закладки, наркотики, взяли під варту, Луцьк
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