Волинянина, який робив «закладки», взяли під варту

Волинянина, який збував психотропи через «закладки», взяли під варту.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 37-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту й збуті психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).Упродовж липня 2021 року правоохоронці задокументували 139 фактів збуту ним психотропів через систему «закладок» на території сіл Прилуцьке Луцького та Машів Ковельського районів.Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.Триває досудове розслідування.Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.