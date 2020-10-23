Волинянина, який робив «закладки», взяли під варту
Сьогодні, 12:55
Волинянина, який збував психотропи через «закладки», взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 37-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту й збуті психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).
Упродовж липня 2021 року правоохоронці задокументували 139 фактів збуту ним психотропів через систему «закладок» на території сіл Прилуцьке Луцького та Машів Ковельського районів.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури 37-річному жителю Ковеля повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту й збуті психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).
Упродовж липня 2021 року правоохоронці задокументували 139 фактів збуту ним психотропів через систему «закладок» на території сіл Прилуцьке Луцького та Машів Ковельського районів.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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