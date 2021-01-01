У шпиталі в Боголюбах зросла кількість хворих на коронавірус
Сьогодні, 11:32
У ковідному шпиталі в Боголюбах, що в с. Тарасове, за останні тижні збільшилася кількість хворих на Covid-19.
Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці журналіст Андрій Гнатюк, посилаючись на інформації директорки медзакладу.
Як повідомила медична директорка Наталія Скальська, станом на ранок 21 вересня у стаціонарі перебувало 79 пацієнтів, з них 9 – у реанімації, 4 – в критичному стані, у двох хворих спостерігається погіршення. Усього важких хворих – 46%. Під високими потоками кисню перебувають 65 людей.
За останню добу в стаціонар поступило 9 пацієнтів, виписали – 8.
Використали 1600 кг кисню, залишалося понад 9,2 тонни. На 7 тонн кисневу станцію поповнили сьогодні.
Нагадаємо, за минулу добу на Волині зареєстрували 134 випадки захворювання на COVID-19 та 2 смерті.
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Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці журналіст Андрій Гнатюк, посилаючись на інформації директорки медзакладу.
Як повідомила медична директорка Наталія Скальська, станом на ранок 21 вересня у стаціонарі перебувало 79 пацієнтів, з них 9 – у реанімації, 4 – в критичному стані, у двох хворих спостерігається погіршення. Усього важких хворих – 46%. Під високими потоками кисню перебувають 65 людей.
За останню добу в стаціонар поступило 9 пацієнтів, виписали – 8.
Використали 1600 кг кисню, залишалося понад 9,2 тонни. На 7 тонн кисневу станцію поповнили сьогодні.
Нагадаємо, за минулу добу на Волині зареєстрували 134 випадки захворювання на COVID-19 та 2 смерті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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