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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У шпиталі в Боголюбах зросла кількість хворих на коронавірус

У шпиталі в Боголюбах зросла кількість хворих на коронавірус
У ковідному шпиталі в Боголюбах, що в с. Тарасове, за останні тижні збільшилася кількість хворих на Covid-19.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці журналіст Андрій Гнатюк, посилаючись на інформації директорки медзакладу.

Як повідомила медична директорка Наталія Скальська, станом на ранок 21 вересня у стаціонарі перебувало 79 пацієнтів, з них 9 – у реанімації, 4 – в критичному стані, у двох хворих спостерігається погіршення. Усього важких хворих – 46%. Під високими потоками кисню перебувають 65 людей.

За останню добу в стаціонар поступило 9 пацієнтів, виписали – 8.

Використали 1600 кг кисню, залишалося понад 9,2 тонни. На 7 тонн кисневу станцію поповнили сьогодні.

Нагадаємо, за минулу добу на Волині зареєстрували 134 випадки захворювання на COVID-19 та 2 смерті.

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Теги: коронавірус, Боголюби, статистика
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