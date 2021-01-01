У шпиталі в Боголюбах зросла кількість хворих на коронавірус





Про це Андрій Гнатюк, посилаючись на інформації директорки медзакладу.



Як повідомила медична директорка Наталія Скальська, станом на ранок 21 вересня у стаціонарі перебувало 79 пацієнтів, з них 9 – у реанімації, 4 – в критичному стані, у двох хворих спостерігається погіршення. Усього важких хворих – 46%. Під високими потоками кисню перебувають 65 людей.



За останню добу в стаціонар поступило 9 пацієнтів, виписали – 8.



Використали 1600 кг кисню, залишалося понад 9,2 тонни. На 7 тонн кисневу станцію поповнили сьогодні.



Нагадаємо, за минулу добу на Волині зареєстрували 134 випадки захворювання на COVID-19 та 2 смерті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ковідному шпиталі в Боголюбах, що в с. Тарасове, за останні тижні збільшилася кількість хворих на Covid-19.Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці журналіст, посилаючись на інформації директорки медзакладу.Як повідомила медична директорка, станом на ранок 21 вересня у стаціонарі перебувало 79 пацієнтів, з них 9 – у реанімації, 4 – в критичному стані, у двох хворих спостерігається погіршення. Усього важких хворих – 46%. Під високими потоками кисню перебувають 65 людей.За останню добу в стаціонар поступило 9 пацієнтів, виписали – 8.Використали 1600 кг кисню, залишалося понад 9,2 тонни. На 7 тонн кисневу станцію поповнили сьогодні.Нагадаємо, за минулу добу на Волині

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