На Волині на 7 років засудили бандитів, які напали на двох братів у селі Колодії

Розбійники, які напали на оселю двох братів в селі Колодії, втрапили за ґрати на понад сім років.Прокурори Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення двома уродженцями Житомирської області розбійного нападу із проникненням у житло (ч.3 ст. 187 КК України) в селі Колодії Камінь-Каширського району.Слідство довело, що уночі 14 червня 2018 року двоє 27-річних молодиків і їхній не встановлений спільник приїхали автомобілем у село та, вдягнувши на голови жіночі колготи, аби приховати обличчя, а на руки – рукавиці, проникли у будинок, в якому проживали 52-річні брати-близнюки.Напавши на потерпілих та зв’язавши їх липкою стрічкою, розбійники жорстоко били своїх жертв і, погрожуючи ножем, вимагали розповісти, де в хаті знаходяться гроші та цінні речі.Обшукавши помешкання, нападники забрали у потерпілих мобільні телефони та втекли.Невдовзі двох із них затримали.Суд визнав обох зловмисників винними у вчиненні цього злочину і призначив кожному покарання у виді семи років та трьох місяців позбавлення волі із конфіскацією майна.Третій спільник розбійників перебуває у розшуку, матеріали щодо нього виділені в окреме провадження.