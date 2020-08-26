В Україні можуть запровадити примусову вакцинацію
Сьогодні, 12:12
Міністр охорони здоров'я України допускає, що до окремих груп людей може бути застосована примусова вакцинація від коронавірусної хвороби.
Про це Віктор Ляшко заявив в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV, пише УНІАН.
За його словами, може настати момент, коли в Україні можуть запровадити примусову вакцинацію.
Він відзначив, що її дозволяє проводити закон "Про захист населення від інфекційних хвороб".
"Сьогодні вакцина доступна для всіх і вакцинація є добровільною. Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", - відзначив Віктор Ляшко.
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Про це Віктор Ляшко заявив в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV, пише УНІАН.
За його словами, може настати момент, коли в Україні можуть запровадити примусову вакцинацію.
Він відзначив, що її дозволяє проводити закон "Про захист населення від інфекційних хвороб".
"Сьогодні вакцина доступна для всіх і вакцинація є добровільною. Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", - відзначив Віктор Ляшко.
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