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В Україні можуть запровадити примусову вакцинацію

В Україні можуть запровадити примусову вакцинацію
Міністр охорони здоров'я України допускає, що до окремих груп людей може бути застосована примусова вакцинація від коронавірусної хвороби.

Про це Віктор Ляшко заявив в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV, пише УНІАН.

За його словами, може настати момент, коли в Україні можуть запровадити примусову вакцинацію.

Він відзначив, що її дозволяє проводити закон "Про захист населення від інфекційних хвороб".

"Сьогодні вакцина доступна для всіх і вакцинація є добровільною. Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", - відзначив Віктор Ляшко.

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Теги: МОЗ, примусова вакцинація, варте уваги
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