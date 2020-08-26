В Україні можуть запровадити примусову вакцинацію





Про це Віктор Ляшко заявив в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV, пише



За його словами, може настати момент, коли в Україні можуть запровадити примусову вакцинацію.



Він відзначив, що її дозволяє проводити закон "Про захист населення від інфекційних хвороб".



"Сьогодні вакцина доступна для всіх і вакцинація є добровільною. Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", - відзначив Віктор Ляшко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров'я України допускає, що до окремих груп людей може бути застосована примусова вакцинація від коронавірусної хвороби.Про цезаявив в ефірі "Свободи слова" на каналі ICTV, пише УНІАН. За його словами, може настати момент, коли в Україні можуть запровадити примусову вакцинацію.Він відзначив, що її дозволяє проводити закон "Про захист населення від інфекційних хвороб"."Сьогодні вакцина доступна для всіх і вакцинація є добровільною. Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов'язкова, розглядається", - відзначив Віктор Ляшко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію