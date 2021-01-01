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Які комерційні приміщення можна купити в ЖК «Амстердам». ВІДЕО*

Які комерційні приміщення можна купити в ЖК «Амстердам». ВІДЕО*
На першому поверсі ЖК “Амстердам” (с. Струмівка) розпочали продаж приміщень під офіси чи торгові заклади. Ціна за умови повної оплати - 25 000 грн/м2. Крім того, можливе розтермінування з першим внеском від 10%.

Є різні планування комерційних приміщень: від 38 до 335 м2. Зважаючи на те, що “Амстердам” розташований поруч із ще одним житловим комплексом - котеджним містечком “Струмочок”, загалом в районі буде проживати більше 200 сімей. Тому в комерційних приміщеннях буде зручно відкрити продуктові магазини та заклади, що надають послуги - перукарні, салони краси, спортивні зали, фітнес-клуби, ательє, стоматпослуги тощо. Також перший поверх “Амстердама” підійде під кав’ярню, піцерію чи невеликий атмосферний ресторан, або ж - під креативний та сучасний офіс. Більше інформації - у відео.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 543 74 66

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

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Теги: Струмівка, ЖК Амстердам, Інвестор, комерційні приміщення
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