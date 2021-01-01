Які комерційні приміщення можна купити в ЖК «Амстердам». ВІДЕО*

На першому поверсі(с. Струмівка) розпочали продаж приміщень під офіси чи торгові заклади. Ціна за умови повної оплати - 25 000 грн/м2. Крім того, можливе розтермінування з першим внеском від 10%.Є різні планування комерційних приміщень: від 38 до 335 м2. Зважаючи на те, що “Амстердам” розташований поруч із ще одним житловим комплексом - котеджним містечком “Струмочок”, загалом в районі буде проживати більше 200 сімей. Тому в комерційних приміщеннях буде зручно відкрити продуктові магазини та заклади, що надають послуги - перукарні, салони краси, спортивні зали, фітнес-клуби, ательє, стоматпослуги тощо. Також перший поверх “Амстердама” підійде під кав’ярню, піцерію чи невеликий атмосферний ресторан, або ж - під креативний та сучасний офіс. Більше інформації - у відео.