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Розрахунки економіста з волинського містечка використав уряд США

Розрахунки економіста з волинського містечка використав уряд США
У містечку Чарторийськ на Волині 21 вересня 1901-го народився Аарон Діректор. Він став провідним економістом у США, його розрахунки використовував уряд.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

1913 року подружжя Діректор з двома дітьми виїхали з Чарторийська до Північної Америки. Оселились у місті Портленд у штаті Орегон.

Аарон досить сумлінно навчався і, завдячуючи добрим оцінкам, зміг стати студентом одного з найпрестижніших вузів - Єльського університету. Після отримання диплому він одразу розпочав викладацьку діяльність у стінах Портлендського трудового коледжу. Потім влаштувався в Юридичну школу університету в Чикаго. Там зробив багато досліджень з економіки, створив свою наукову школу.

Пізніше працював у Військовому департаменті та Департаменті торгівлі.

Досить тісно співпрацював із нобелівським лауреатом Мілтоном Фрідманом, чоловіком сестри. Спільно вони опублікували кілька наукових праць з економіки.

В 1950-х Аарон Діректор заснував науковий журнал з права та економіки. Працював в Інституті Гувера Стенфордського університету. Досліджував тему безробіття. Його напрацювання використовував уряд США.

Аарон Діректор помер у віці 102 роки. Поховали в штаті Каліфорнія.
Аарон Діректор (сидить крайній праворуч) та його колеги Чиказького університету
Аарон Діректор (сидить крайній праворуч) та його колеги Чиказького університету

Автор: Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: економіст, волинське містечко, уряд США
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