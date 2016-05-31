Розрахунки економіста з волинського містечка використав уряд США
Сьогодні, 18:21
У містечку Чарторийськ на Волині 21 вересня 1901-го народився Аарон Діректор. Він став провідним економістом у США, його розрахунки використовував уряд.
Про це повідомляє Gazeta.ua.
1913 року подружжя Діректор з двома дітьми виїхали з Чарторийська до Північної Америки. Оселились у місті Портленд у штаті Орегон.
Аарон досить сумлінно навчався і, завдячуючи добрим оцінкам, зміг стати студентом одного з найпрестижніших вузів - Єльського університету. Після отримання диплому він одразу розпочав викладацьку діяльність у стінах Портлендського трудового коледжу. Потім влаштувався в Юридичну школу університету в Чикаго. Там зробив багато досліджень з економіки, створив свою наукову школу.
Пізніше працював у Військовому департаменті та Департаменті торгівлі.
Досить тісно співпрацював із нобелівським лауреатом Мілтоном Фрідманом, чоловіком сестри. Спільно вони опублікували кілька наукових праць з економіки.
В 1950-х Аарон Діректор заснував науковий журнал з права та економіки. Працював в Інституті Гувера Стенфордського університету. Досліджував тему безробіття. Його напрацювання використовував уряд США.
Аарон Діректор помер у віці 102 роки. Поховали в штаті Каліфорнія.
Автор: Тетяна Яцечко-Блаженко
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Про це повідомляє Gazeta.ua.
1913 року подружжя Діректор з двома дітьми виїхали з Чарторийська до Північної Америки. Оселились у місті Портленд у штаті Орегон.
Аарон досить сумлінно навчався і, завдячуючи добрим оцінкам, зміг стати студентом одного з найпрестижніших вузів - Єльського університету. Після отримання диплому він одразу розпочав викладацьку діяльність у стінах Портлендського трудового коледжу. Потім влаштувався в Юридичну школу університету в Чикаго. Там зробив багато досліджень з економіки, створив свою наукову школу.
Пізніше працював у Військовому департаменті та Департаменті торгівлі.
Досить тісно співпрацював із нобелівським лауреатом Мілтоном Фрідманом, чоловіком сестри. Спільно вони опублікували кілька наукових праць з економіки.
В 1950-х Аарон Діректор заснував науковий журнал з права та економіки. Працював в Інституті Гувера Стенфордського університету. Досліджував тему безробіття. Його напрацювання використовував уряд США.
Аарон Діректор помер у віці 102 роки. Поховали в штаті Каліфорнія.
Автор: Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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