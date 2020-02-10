вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин став призером на Кубку світу з кікбоксингу WAKO. ФОТО

Волинянин став призером на Кубку світу з кікбоксингу WAKO. ФОТО
19 вересня в Будапешті завершився Кубок світу з кікбоксингу WAKO, який входить до серії найпрестижніших змагань з кікбоксингу - Kickboxing World Series. Україна була представлена командою WAKO UKRAINE, у складі якої був ковельчанин Ян Варакін. Наш спортсмен виступав в ринговій дисципліні лоу-кік у вазі 81 кг.

Про це повідомляє "Ковель медіа".

У першому поєдинку вихованець КДЮСШ ім Є. Кондратовича впевнено переміг поляка. У півфіналі не зміг втримати перевагу над представником Іспанії. У підсумку виборов бронзову нагороду.

Наступна міжнародна зустріч у ковельчан - чемпіонат світу в Італії, де вже через місяць буде боротися за медалі Юрій Зубчук. Тренуються спортсмени під керівництвом Віталія Тимофєєва.
Волинянин став призером на Кубку світу з кікбоксингу WAKO. ФОТО
Волинянин став призером на Кубку світу з кікбоксингу WAKO. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кікбоксинг, Ковель, Кубок світу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому досі працює «славнозвісна» луцька «Юнона»
Луцький «МакДональдз» – найбільший одноповерховий ресторан з «МакДрайвом» в Україні
Третій молитовний сніданок Волині: хто прийшов і як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Маневичах безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри
Сьогодні, 13:37
В Україні запровадили «жовту» зону карантину: що це означає
Сьогодні, 13:29
Волинянин став призером на Кубку світу з кікбоксингу WAKO. ФОТО
Сьогодні, 13:28
У селі поблизу Луцька зупинили автівку, «нашпиговану» наркотиками та пристроями до них
Сьогодні, 13:07
Посадовця міської ради оштрафували за яму, через яку сталась аварія у Луцьку
Сьогодні, 12:56
Схожі новини
Волинянин став срібним призером Кубка Європи з кікбоксингу. ВІДЕО Волинянин став срібним призером Кубка Європи з кікбоксингу. ВІДЕО
10 лютий, 2020, 22:52
Волинські кікбоксери стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО Волинські кікбоксери стали переможцями міжнародного турніру. ФОТО
21 грудень, 2019, 05:13
Волинські кікбоксери їдуть на чемпіонат України Волинські кікбоксери їдуть на чемпіонат України
07 березень, 2018, 10:35
Волинянин здобув «золото» на Кубку світу з кікбоксингу Волинянин здобув «золото» на Кубку світу з кікбоксингу
25 травень, 2017, 11:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З Польщі до України завезли 4 тонни зараженої сальмонелою індички
Сьогодні, 14:13
 0
У Маневичах безкоштовно обстежуватимуть на рак шкіри
Сьогодні, 13:37
 0
В Україні запровадили «жовту» зону карантину: що це означає
Сьогодні, 13:29
 0
Волинянин став призером на Кубку світу з кікбоксингу WAKO. ФОТО
Сьогодні, 13:28
 0
У селі поблизу Луцька зупинили автівку, «нашпиговану» наркотиками та пристроями до них
Сьогодні, 13:07
 0
Медіа
відео
1/8