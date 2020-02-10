Волинянин став призером на Кубку світу з кікбоксингу WAKO. ФОТО

Ян Варакін. Наш спортсмен виступав в ринговій дисципліні лоу-кік у вазі 81 кг.



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У першому поєдинку вихованець КДЮСШ ім Є. Кондратовича впевнено переміг поляка. У півфіналі не зміг втримати перевагу над представником Іспанії. У підсумку виборов бронзову нагороду.



Наступна міжнародна зустріч у ковельчан - чемпіонат світу в Італії, де вже через місяць буде боротися за медалі Юрій Зубчук. Тренуються спортсмени під керівництвом Віталія Тимофєєва.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 вересня в Будапешті завершився Кубок світу з кікбоксингу WAKO, який входить до серії найпрестижніших змагань з кікбоксингу - Kickboxing World Series. Україна була представлена командою WAKO UKRAINE, у складі якої був ковельчанин. Наш спортсмен виступав в ринговій дисципліні лоу-кік у вазі 81 кг.Про це повідомляє "Ковель медіа" У першому поєдинку вихованець КДЮСШ ім Є. Кондратовича впевнено переміг поляка. У півфіналі не зміг втримати перевагу над представником Іспанії. У підсумку виборов бронзову нагороду.Наступна міжнародна зустріч у ковельчан - чемпіонат світу в Італії, де вже через місяць буде боротися за медалі Юрій Зубчук. Тренуються спортсмени під керівництвом

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