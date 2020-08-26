Посадовця міської ради оштрафували за яму, через яку сталась аварія у Луцьку

Віктор Яворський змушений буде заплатити 850 гривень штрафу за поганий стан дороги.



Відповідну постанову 2-го вересня винесла суддя Луцького міськрайонного суду Людмила Присяжнюк, пише



У документі зазначають, що посадовець знехтував своїми службовими обов’язками та не ліквідував яму, що знаходилась на проїжджій частині на вулиці Чорновола, 22. До слова, яма мала довжину 1,56 м, ширину — 0,75 м та глибину 0,15 м.



У результаті на цій проблемній ділянці 21-го травня 2021-року сталась ДТП за участі автомобіля Audi Q7.



В судовому засіданні чиновник вину не визнав, мотивуючи тим, що він не порушував Правила дорожнього руху. Чоловік також додав документ про ліквідацію ямковості на вулиці Чорновола датований 1-м червня цього року.



Однак, суд взяв до уваги документи, які надали патрульні поліцейські, зокрема докази ямковості на момент дорожньо-транспортної пригоди, і визнав Віктора Яворського винним у вчиненні адміністративного правопорушення та призначив йому штраф у розмірі 850 гривень. Також чиновник сплатить судовий збір у розмірі 454 гривні.



Рішення ще не набрало законної сили і може бути оскаржене в апеляції. До слова, для Яворського подібна справа далеко не перша. За останні кілька років Луцький міськрайонний суд уже розглянув кілька подібних справ щодо посадовця.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської радизмушений буде заплатити 850 гривень штрафу за поганий стан дороги.Відповідну постанову 2-го вересня винесла суддя Луцького міськрайонного суду, пише "Сила правди" У документі зазначають, що посадовець знехтував своїми службовими обов’язками та не ліквідував яму, що знаходилась на проїжджій частині на вулиці Чорновола, 22. До слова, яма мала довжину 1,56 м, ширину — 0,75 м та глибину 0,15 м.У результаті на цій проблемній ділянці 21-го травня 2021-року сталась ДТП за участі автомобіля Audi Q7.В судовому засіданні чиновник вину не визнав, мотивуючи тим, що він не порушував Правила дорожнього руху. Чоловік також додав документ про ліквідацію ямковості на вулиці Чорновола датований 1-м червня цього року.Однак, суд взяв до уваги документи, які надали патрульні поліцейські, зокрема докази ямковості на момент дорожньо-транспортної пригоди, і визнав Віктора Яворського винним у вчиненні адміністративного правопорушення та призначив йому штраф у розмірі 850 гривень. Також чиновник сплатить судовий збір у розмірі 454 гривні.Рішення ще не набрало законної сили і може бути оскаржене в апеляції. До слова, для Яворського подібна справа далеко не перша. За останні кілька років Луцький міськрайонний суд уже розглянув кілька подібних справ щодо посадовця.

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