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Посадовця міської ради оштрафували за яму, через яку сталась аварія у Луцьку

Посадовця міської ради оштрафували за яму, через яку сталась аварія у Луцьку
Заступник начальника відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Віктор Яворський змушений буде заплатити 850 гривень штрафу за поганий стан дороги.

Відповідну постанову 2-го вересня винесла суддя Луцького міськрайонного суду Людмила Присяжнюк, пише "Сила правди".

У документі зазначають, що посадовець знехтував своїми службовими обов’язками та не ліквідував яму, що знаходилась на проїжджій частині на вулиці Чорновола, 22. До слова, яма мала довжину 1,56 м, ширину — 0,75 м та глибину 0,15 м.

У результаті на цій проблемній ділянці 21-го травня 2021-року сталась ДТП за участі автомобіля Audi Q7.

В судовому засіданні чиновник вину не визнав, мотивуючи тим, що він не порушував Правила дорожнього руху. Чоловік також додав документ про ліквідацію ямковості на вулиці Чорновола датований 1-м червня цього року.

Однак, суд взяв до уваги документи, які надали патрульні поліцейські, зокрема докази ямковості на момент дорожньо-транспортної пригоди, і визнав Віктора Яворського винним у вчиненні адміністративного правопорушення та призначив йому штраф у розмірі 850 гривень. Також чиновник сплатить судовий збір у розмірі 454 гривні.

Рішення ще не набрало законної сили і може бути оскаржене в апеляції. До слова, для Яворського подібна справа далеко не перша. За останні кілька років Луцький міськрайонний суд уже розглянув кілька подібних справ щодо посадовця.

Фото - ілюстративне

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Теги: аварія, Луцьк, дорога, штраф, посадовець
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