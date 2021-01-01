В Україні запровадили «жовту» зону карантину: що це означає
Сьогодні, 13:29
З 23 вересня в усіх регіонах України встановлять «жовтий» рівень епіднебезпеки.
Про це йдеться на сайті Кабміну.
Таке рішення прийняли 21 вересня під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуація.
Державна комісія заслухала доповідь Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка щодо поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та розглянула питання впровадження в усіх регіонах країни «жовтого» рівня епідемічної небезпеки.
Прем’єр-міністр зауважив, що епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується, тому обов’язок держави — захистити життя та здоров’я людей. Водночас він наголосив, що вакцинація на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19, і держава забезпечила можливість будь-кому щепитися безкоштовно.
Глава Уряду наголосив, що Кабінет Міністрів змінами до постанови в певному плані також пом’якшив обмежувальні заходи та дозволив працювати закладам господарювання та освіти навіть у «червоній» зоні, але за певних умов.
Обмеження «жовтої» та «червоної» зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби.
«Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни», — зазначив прем’єр-міністр.
За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:
— встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня 2021 р. «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;
— застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;
— головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Так, з 23 вересня на всій території України діятимуть обмеження, встановлені для «жовтого» рівня епіднебезпеки. При визначенні «жовтої» зони на території країни слід обов'язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється:
- проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,
- обмеження по часу роботи закладів відсутні.
Нагадаємо, вчора, 20 вересня, уряд продовжив адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.
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Про це йдеться на сайті Кабміну.
Таке рішення прийняли 21 вересня під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуація.
Державна комісія заслухала доповідь Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка щодо поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та розглянула питання впровадження в усіх регіонах країни «жовтого» рівня епідемічної небезпеки.
Прем’єр-міністр зауважив, що епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується, тому обов’язок держави — захистити життя та здоров’я людей. Водночас він наголосив, що вакцинація на сьогодні є найефективнішим способом протидії COVID-19, і держава забезпечила можливість будь-кому щепитися безкоштовно.
Глава Уряду наголосив, що Кабінет Міністрів змінами до постанови в певному плані також пом’якшив обмежувальні заходи та дозволив працювати закладам господарювання та освіти навіть у «червоній» зоні, але за певних умов.
Обмеження «жовтої» та «червоної» зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби.
«Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни», — зазначив прем’єр-міністр.
За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:
— встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня 2021 р. «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;
— застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки;
— головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Так, з 23 вересня на всій території України діятимуть обмеження, встановлені для «жовтого» рівня епіднебезпеки. При визначенні «жовтої» зони на території країни слід обов'язково дотримуватись маскового режиму, фізичної дистанції у 1,5 м, а також забороняється:
- проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м. площі будівлі або території,
- заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,
- заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів,
- обмеження по часу роботи закладів відсутні.
Нагадаємо, вчора, 20 вересня, уряд продовжив адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року.
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