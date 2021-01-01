Гарбуз у мультиварці: рецепти осінніх страв





Рецепт сирної запіканки

Гарбуз додають до солодких пирогів та десертів, які випікають у мультиварці. Для сирної запіканки знадобиться:



• 500 г сиру;



• 1 кг натертого гарбуза;



• 150 г манної каші;



• 400 мл кефіру;



• 4 яйця;



• 1 ст. л. вершкового масла;



• 100 г цукру;



• 0,25 чайної ложки тміну;



• 1 пакетик розпушувача;



• сіль та родзинки за смаком.



Яйця та цукор збийте міксером до отримання пишної піни. Потім, не вимикаючи міксер, додайте розпушувач, сир, гарбуз, кефір, манку та родзинки. Змастіть форму вершковим маслом і влийте тісто.







Рецепт приготування на пару

Розріжте очищений овоч кубиками та покладіть його в форму. У миску мультиварки залийте 800 мл води, установіть тару та увімкніть «Пропарювання» на 15 хвилин.



Коли страва приготується, додайте за смаком сіль, вершкове масло, зелень. Якщо блюдо призначено для дитини, покладіть трішки меду. Дуже маленьким подрібнить овоч блендером.



Тушкований гарбуз із сухофруктами

Усі інгредієнти для приготування страви в мультиварці беріть за смаком, бо суворих пропорцій у рецепті немає. Для тушкування гарбуза наріжте овоч на кубики середнього розміру. Приготуйте улюблені сухофрукти: родзинки, курагу, чорнослив або їх суміш. Покладіть продукти в миску, додайте трохи цукру чи меду за смаком. Встановіть режим «Тушкування» на годину.



Так само готують гарбуз без добавок, з цукром або медом. Деякі господині замість «Тушкування» використовують програму «Випічка». До гарбуза додають яблука та горіхи.



Рецепт каші «Дружба»

Гарбуз у мультиварці готують з молочним рисом, пшоном, кукурудзою тощо. Додайте 200 г пюре до будь-якого перевіреного рецепта та отримаєте корисний та смачний сніданок. З гарбузом готують «Дружбу», міксуючи різні крупи між собою. На 200 г злакової суміші потрібно:



• склянка тертого гарбуза;



• 400 мл молока;



• 400 мл води;



• 3 столових ложки цукру;



• сіль.



Покладіть продукти в миску мультиварки, перемішайте та закрийте кришку. Встановіть програму «Молочна каша». Зазвичай страву готують вранці, використовуючи відстрочений старт та закладаючи продукти ввечері. Тоді злаки добре розварюються. Якщо ви хочете розрідити кашу, додайте ще 200 мл молока. За необхідністю його розводять водою. При подачі покладіть у тарілку вершки.



Гарбуз у мультиварці готується як в «чистому» вигляді, з мінімальною кількістю приправ, так і як додатковий інгредієнт в комплексних стравах. Найпростіший спосіб — спекти або тушкувати гарбуз з цукром або медом. Також поєднують з гарбузом сухофрукти, так він стає дієтичним десертом. А каші та запіканки з гарбузом ще корисніші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Осінь щедро ділиться своїми скарбами. Серед яблук, груш, картоплі та буряків є особливий подарунок — гарбуз. Він особливий великими розмірами та солодким смаком. Його їдять як сирим, так і приготовленим: запеченим, тушкованим, звареним тощо. Особливо смачні страви виходять у мультиварці. Правильно приготовлений гарбуз зберігає корисні властивості та вітаміни, необхідні організму людини восени.Гарбуз додають до солодких пирогів та десертів, які випікають у мультиварці. Для сирної запіканки знадобиться:• 500 г сиру;• 1 кг натертого гарбуза;• 150 г манної каші;• 400 мл кефіру;• 4 яйця;• 1 ст. л. вершкового масла;• 100 г цукру;• 0,25 чайної ложки тміну;• 1 пакетик розпушувача;• сіль та родзинки за смаком.Яйця та цукор збийте міксером до отримання пишної піни. Потім, не вимикаючи міксер, додайте розпушувач, сир, гарбуз, кефір, манку та родзинки. Змастіть форму вершковим маслом і влийте тісто. Мультиварка Moulinex має режим «Випічка» з часом роботи 45 хвилин. Цього достатньо для приготування запіканки. Готовий десерт подавайте зі сметаною та джемом.Розріжте очищений овоч кубиками та покладіть його в форму. У миску мультиварки залийте 800 мл води, установіть тару та увімкніть «Пропарювання» на 15 хвилин.Коли страва приготується, додайте за смаком сіль, вершкове масло, зелень. Якщо блюдо призначено для дитини, покладіть трішки меду. Дуже маленьким подрібнить овоч блендером.Усі інгредієнти для приготування страви в мультиварці беріть за смаком, бо суворих пропорцій у рецепті немає. Для тушкування гарбуза наріжте овоч на кубики середнього розміру. Приготуйте улюблені сухофрукти: родзинки, курагу, чорнослив або їх суміш. Покладіть продукти в миску, додайте трохи цукру чи меду за смаком. Встановіть режим «Тушкування» на годину.Так само готують гарбуз без добавок, з цукром або медом. Деякі господині замість «Тушкування» використовують програму «Випічка». До гарбуза додають яблука та горіхи.Гарбуз у мультиварці готують з молочним рисом, пшоном, кукурудзою тощо. Додайте 200 г пюре до будь-якого перевіреного рецепта та отримаєте корисний та смачний сніданок. З гарбузом готують «Дружбу», міксуючи різні крупи між собою. На 200 г злакової суміші потрібно:• склянка тертого гарбуза;• 400 мл молока;• 400 мл води;• 3 столових ложки цукру;• сіль.Покладіть продукти в миску мультиварки, перемішайте та закрийте кришку. Встановіть програму «Молочна каша». Зазвичай страву готують вранці, використовуючи відстрочений старт та закладаючи продукти ввечері. Тоді злаки добре розварюються. Якщо ви хочете розрідити кашу, додайте ще 200 мл молока. За необхідністю його розводять водою. При подачі покладіть у тарілку вершки.Гарбуз у мультиварці готується як в «чистому» вигляді, з мінімальною кількістю приправ, так і як додатковий інгредієнт в комплексних стравах. Найпростіший спосіб — спекти або тушкувати гарбуз з цукром або медом. Також поєднують з гарбузом сухофрукти, так він стає дієтичним десертом. А каші та запіканки з гарбузом ще корисніші.

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