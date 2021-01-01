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Луцьк отримав грант від Німеччини на боротьбу з пандемією

Луцьк отримав грант від Німеччини на боротьбу з пандемією
У громаді реалізують проєкт «Протидія пандемії у Луцьку: заходи із зменшення поширення хвороби та посилення захисту населення».

Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.

Донором виступило Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини, представлене неприбутковим ТОВ «Engagement Global». Проєкт фінансуватиметься в межах програми «Пакет солідарності громад для подолання пандемії коронавірусу».

Серед найбільш дороговартісних заходів - закупівля переносних кисневих концентраторів (24 360 євро), закупівля автоматичних безконтактних дезінфекторів з сенсорними дозаторами (15 840 євро) та закупівля захисних масок з промоційними закликами (4415 євро). Загалом на реалізацію проєкту витратять більше 48 тисяч євро.

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Теги: ковід, грант
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