Луцьк отримав грант від Німеччини на боротьбу з пандемією
Сьогодні, 17:40
У громаді реалізують проєкт «Протидія пандемії у Луцьку: заходи із зменшення поширення хвороби та посилення захисту населення».
Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Донором виступило Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини, представлене неприбутковим ТОВ «Engagement Global». Проєкт фінансуватиметься в межах програми «Пакет солідарності громад для подолання пандемії коронавірусу».
Серед найбільш дороговартісних заходів - закупівля переносних кисневих концентраторів (24 360 євро), закупівля автоматичних безконтактних дезінфекторів з сенсорними дозаторами (15 840 євро) та закупівля захисних масок з промоційними закликами (4415 євро). Загалом на реалізацію проєкту витратять більше 48 тисяч євро.
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Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Донором виступило Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини, представлене неприбутковим ТОВ «Engagement Global». Проєкт фінансуватиметься в межах програми «Пакет солідарності громад для подолання пандемії коронавірусу».
Серед найбільш дороговартісних заходів - закупівля переносних кисневих концентраторів (24 360 євро), закупівля автоматичних безконтактних дезінфекторів з сенсорними дозаторами (15 840 євро) та закупівля захисних масок з промоційними закликами (4415 євро). Загалом на реалізацію проєкту витратять більше 48 тисяч євро.
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