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В Крупі відкрили довгоочікуваний дитсадок. ФОТО

В Крупі відкрили довгоочікуваний дитсадок. ФОТО
21 вересня 2021 року дитячий садок у Крупі прийняв дітлахів і його стіни нарешті наповнились дзвінким сміхом вихованців. Запрацювали дві групи: ясельно-молодша та середньо-старша.

Як тільки перші 20 малюків адаптуються до колективу, будуть долучатись нові дошкільнята, про це повідомили на офіційному сайті громади.

Голова Підгайцівської сільської ради Юрій Семенюк особисто навідав дитсадок, адже це справа всього його життя.

"Я тішуся, бо бачу, що дітям тут буде комфортно. Я і сам місцевий, тому знаю наскільки важлива ця справа для батьків не лише Крупи, а й Підгаєць, інших наближених населених пунктів громади, адже рівень народжуваності у нас позитивний і потреба у дошкільному вихованні величезна. Звісно, були перешкоди, є недопрацювання, але маємо надію, що забудовники все виправлять”, - зазначив Юрій Семенюк.

Разом з очільником громади дитсадок відвідали заступники сільського голови Валентин Приходько та Олександр Бляшук, депутат місцевої ради Михайло Котов.

Генеральний директор ТОВ «Тигрес» й депутат Олександр Шевчук привіз для діток іграшки. Малеча щиро раділа отриманим подарункам та й в колективі відчувався піднесений настрій.

Довідково, у далекому 2011 році було прийнято рішення будувати заклад дошкільної освіти у селі Крупа. Вже на той час єдиний діючий дитячий садок у селі Підгайці був переповнений. Відсутність фінансування з державного бюджету гальмувала початок будівництва і цей процес затягнувся. Залучення коштів Державного фонду регіонального розвитку дало змогу в 2019 році перейти до активної фази спорудження. З сільського бюджету, рішенням депутатського корпусу, було скеровано на дитсадок понад 5 мільйонів гривень.

Районний бюджет профінансував 2,2 мільйона гривень. Загальна кошторисна вартість об’єкта склала 38 мільйонів гривень.
В Крупі відкрили довгоочікуваний дитсадок. ФОТО
В Крупі відкрили довгоочікуваний дитсадок. ФОТО
В Крупі відкрили довгоочікуваний дитсадок. ФОТО
В Крупі відкрили довгоочікуваний дитсадок. ФОТО
В Крупі відкрили довгоочікуваний дитсадок. ФОТО
В Крупі відкрили довгоочікуваний дитсадок. ФОТО
В Крупі відкрили довгоочікуваний дитсадок. ФОТО
В Крупі відкрили довгоочікуваний дитсадок. ФОТО
В Крупі відкрили довгоочікуваний дитсадок. ФОТО
В Крупі відкрили довгоочікуваний дитсадок. ФОТО
В Крупі відкрили довгоочікуваний дитсадок. ФОТО
В Крупі відкрили довгоочікуваний дитсадок. ФОТО

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Теги: Крупа, дитячий садок
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