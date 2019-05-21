«Луцьктепло» боргує понад 30 млн грн «Волиньгазу»: лучани можуть залишитись без тепла

Єдиний і найбільший виробник тепла для потреб населення «Луцьктепло» продовжує нарощувати свою заборгованість за послуги розподілу природного газу. Станом на 20 вересня сума боргу тепловика перед АТ «Волиньгаз» зросла на понад 15 млн грн. За послугу з розподілу газу комунальне підприємство зараз боргує 33 240 757 грн.Про це інформують у пресслужбі АТ «Волиньгаз».Така тенденція порушує фінансову стабільність роботи газорозподільного підприємства та стан розрахунків між учасниками ринку. Важливо, щоб кошти за нашу послугу надходили вчасно.Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз» поінформувало Луцьку міську раду відповідним листом про доцільність вирішення питання з боргами.«Щоб опалювальний сезон стартував вчасно і лучани були в теплих домівках і з гарячою водою, комунальне підприємство «Луцьктепло» повинне оплатили всі борги, - каже директор комерційний АТ «Волиньгаз». - Щоб не виникло надзвичайних ситуацій, просимо місцеву владу максимально швидко прискорити врегулювання питання погашення заборгованості ДКП «Луцьктепло» згідно з умовами договору розподілу природного газу».Враховуючи борг попередніх періодів 14 814 757,16 грн і коригування річної замовленої потужності у вересні станом на 20.09.2021 року, у підприємства ДКП «Луцьктепло» на сьогодні заборгованість в розмірі 33 240 757,16 грн.«Важливо, щоб кошти за нашу послугу надходили вчасно. Ми повинні їх спрямовувати на обслуговування мереж, утримування аварійної служби, що працює цілодобово та багато іншого. Таким чином, усе має підтримуватися в належному стані, для того, щоб розподіл газу проходив систематично, безаварійно та цілодобово», - наголосив директор комерційний АТ «Волиньгаз» Андрій Карпомиз.