Відома луцька волонтерка за 9 місяців спрямувала на порятунок дітей від раку 1,6 мільйона
Сьогодні, 16:50
Відома у Луцьку волонтерка Марія Адамчук-Коротицька та її команда у рамках діяльності благодійних організацій «СТОПРАК» та «Фонд боротьби з раком» у 2021 році вже передали Онкогематологічному центру Волинської обласної дитячої клінічної лікарні ліків та розхідних матеріалів на 1,6 мільйона гривень.
Про це йдеться на офіційній сторінці Фонду боротьби з раком у фейсбуці.
Зокрема, за ці кошти закупили 4170 упаковок антибіотика, необхідного при лікуванні онкогематологічних хвороб; 245 упаковок протипухлинних препаратів; 420 упаковок – кількість протигрибкових та гормональних препаратів; 361 штуку голок для біопсії кісткового мозку та наборів для інфузоматів.
Окрім того, для 13 діток закупили катетери Broviac, що дозволило значно знизити ризик інфікування та швидко і безболісно виконувати ін’єкції. Благодійники також купили машинку для сушіння одягу та білизни для нейрохірургії. А двох діток, які потребували нейрохірургічних втручань, забезпечили шунтами та іншими необхідними для здійснення операції розхідними матеріалами.
«Ми опікуємося усіма дітьми, які проходять лікування в Онкогематологічному центрі Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. Звісно, якщо таке бажання висловили батьки. За те, що ми маємо таку можливість, ми вдячні кожному, хто допомагає нашій діяльності фінансово. Ця довіра – справді безцінна. Особлива вдячність - нашому вже багаторічному партнерові – Українському фонду "Благополуччя дітей", який закриває левову частку фінансових потреб», – зауважила у коментарі керівниця благодійних організацій Марія Адамчук-Коротицька.
Зауважимо, що Онкогематологічний центр обласної дитячої лікарні – єдиний заклад в області, де рятують дітей, хворих на рак.
На сторінці обласної дитячої лікарні у фейсбуці подякували благодійникам за важливу роботу. Також зазначають, що останнім часом в області фіксують ріст онкологічної патології серед дітей. Й попри те, що держава виділяє кошти на програму «Онкогематологія», в кожному окремому випадку можуть додатково знадобитись окремі препарати супроводу при хіміотерапії, додаткові розхідники, антибіотики, дороговартісні протигрибкові препарати тощо. Тож важливо, що з цим допомагають благодійники
Надати фінансову допомогу на придбання лікарських засобів та розхідних матеріалів для дітей, які проходять лікування в Онкогематологічному центрі Волинської обласної дитячої лікарні та на реалізацію інших заходів, можна за такими реквізитами:
ПриватБанк:
поточний рахунок - UA903034400000026009055546376,
МФО - 303440.
ЄДРПОУ - 43771114
Отримувач: Благодійна організація "Фонд боротьби з раком".
ПАТ "Кредобанк"
ЄДРПОУ - 43771114
МФО - 325365
розрахунковий рахунок - UA503253650000000260000018563
Отримувач: Благодійна організація "Фонд боротьби з раком".
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Про це йдеться на офіційній сторінці Фонду боротьби з раком у фейсбуці.
Зокрема, за ці кошти закупили 4170 упаковок антибіотика, необхідного при лікуванні онкогематологічних хвороб; 245 упаковок протипухлинних препаратів; 420 упаковок – кількість протигрибкових та гормональних препаратів; 361 штуку голок для біопсії кісткового мозку та наборів для інфузоматів.
Окрім того, для 13 діток закупили катетери Broviac, що дозволило значно знизити ризик інфікування та швидко і безболісно виконувати ін’єкції. Благодійники також купили машинку для сушіння одягу та білизни для нейрохірургії. А двох діток, які потребували нейрохірургічних втручань, забезпечили шунтами та іншими необхідними для здійснення операції розхідними матеріалами.
«Ми опікуємося усіма дітьми, які проходять лікування в Онкогематологічному центрі Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. Звісно, якщо таке бажання висловили батьки. За те, що ми маємо таку можливість, ми вдячні кожному, хто допомагає нашій діяльності фінансово. Ця довіра – справді безцінна. Особлива вдячність - нашому вже багаторічному партнерові – Українському фонду "Благополуччя дітей", який закриває левову частку фінансових потреб», – зауважила у коментарі керівниця благодійних організацій Марія Адамчук-Коротицька.
Зауважимо, що Онкогематологічний центр обласної дитячої лікарні – єдиний заклад в області, де рятують дітей, хворих на рак.
На сторінці обласної дитячої лікарні у фейсбуці подякували благодійникам за важливу роботу. Також зазначають, що останнім часом в області фіксують ріст онкологічної патології серед дітей. Й попри те, що держава виділяє кошти на програму «Онкогематологія», в кожному окремому випадку можуть додатково знадобитись окремі препарати супроводу при хіміотерапії, додаткові розхідники, антибіотики, дороговартісні протигрибкові препарати тощо. Тож важливо, що з цим допомагають благодійники
Надати фінансову допомогу на придбання лікарських засобів та розхідних матеріалів для дітей, які проходять лікування в Онкогематологічному центрі Волинської обласної дитячої лікарні та на реалізацію інших заходів, можна за такими реквізитами:
ПриватБанк:
поточний рахунок - UA903034400000026009055546376,
МФО - 303440.
ЄДРПОУ - 43771114
Отримувач: Благодійна організація "Фонд боротьби з раком".
ПАТ "Кредобанк"
ЄДРПОУ - 43771114
МФО - 325365
розрахунковий рахунок - UA503253650000000260000018563
Отримувач: Благодійна організація "Фонд боротьби з раком".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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