Відома луцька волонтерка за 9 місяців спрямувала на порятунок дітей від раку 1,6 мільйона

Марія Адамчук-Коротицька та її команда у рамках діяльності благодійних організацій «СТОПРАК» та «Фонд боротьби з раком» у 2021 році вже передали Онкогематологічному центру Волинської обласної дитячої клінічної лікарні ліків та розхідних матеріалів на 1,6 мільйона гривень.



Про це йдеться на офіційній сторінці



Зокрема, за ці кошти закупили 4170 упаковок антибіотика, необхідного при лікуванні онкогематологічних хвороб; 245 упаковок протипухлинних препаратів; 420 упаковок – кількість протигрибкових та гормональних препаратів; 361 штуку голок для біопсії кісткового мозку та наборів для інфузоматів.



Окрім того, для 13 діток закупили катетери Broviac, що дозволило значно знизити ризик інфікування та швидко і безболісно виконувати ін’єкції. Благодійники також купили машинку для сушіння одягу та білизни для нейрохірургії. А двох діток, які потребували нейрохірургічних втручань, забезпечили шунтами та іншими необхідними для здійснення операції розхідними матеріалами.







«Ми опікуємося усіма дітьми, які проходять лікування в Онкогематологічному центрі Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. Звісно, якщо таке бажання висловили батьки. За те, що ми маємо таку можливість, ми вдячні кожному, хто допомагає нашій діяльності фінансово. Ця довіра – справді безцінна. Особлива вдячність - нашому вже багаторічному партнерові – Українському фонду "Благополуччя дітей", який закриває левову частку фінансових потреб», – зауважила у коментарі керівниця благодійних організацій Марія Адамчук-Коротицька.



Зауважимо, що Онкогематологічний центр обласної дитячої лікарні – єдиний заклад в області, де рятують дітей, хворих на рак.







На сторінці обласної дитячої лікарні у фейсбуці подякували благодійникам за важливу роботу. Також зазначають, що останнім часом в області фіксують ріст онкологічної патології серед дітей. Й попри те, що держава виділяє кошти на програму «Онкогематологія», в кожному окремому випадку можуть додатково знадобитись окремі препарати супроводу при хіміотерапії, додаткові розхідники, антибіотики, дороговартісні протигрибкові препарати тощо. Тож важливо, що з цим допомагають благодійники



Надати фінансову допомогу на придбання лікарських засобів та розхідних матеріалів для дітей, які проходять лікування в Онкогематологічному центрі Волинської обласної дитячої лікарні та на реалізацію інших заходів, можна за такими реквізитами:



ПриватБанк:

поточний рахунок - UA903034400000026009055546376,

МФО - 303440.

ЄДРПОУ - 43771114

Отримувач: Благодійна організація "Фонд боротьби з раком".

ПАТ "Кредобанк"

ЄДРПОУ - 43771114

МФО - 325365

розрахунковий рахунок - UA503253650000000260000018563

Отримувач: Благодійна організація "Фонд боротьби з раком".





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