У сім'ї з Волині згорів будинок: просять про допомогу. ФОТО

Олени Левашової сталась пожежа. Внаслідок пожежі згоріли меблі, техніка, одяг, впала стеля.



Про це Ірина Цівак на своїй фейсбук-сторінці.



"Згоріло практично все... техніка, меблі, одяг.. Встигли винести документи. В будинку впала стеля, з кімнати видно небо... На щастя, ніхто з них не постраждав. Але будинок потребує капітального ремонту... Без даху над головою залишилася вся сім'я з двома малолітніми дітками", - йдеться у дописі.



Для допомоги сім'ї, яка постраждала від пожежі, можна перерахувати будь-яку суму на рахунок власниці згорілого будинку за реквізитами: 5168 7427 1265 8800 (Левашова Олена Петрівна).











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У будинку волинянкисталась пожежа. Внаслідок пожежі згоріли меблі, техніка, одяг, впала стеля.Про це повідомила сестра жінкина своїй фейсбук-сторінці."Згоріло практично все... техніка, меблі, одяг.. Встигли винести документи. В будинку впала стеля, з кімнати видно небо... На щастя, ніхто з них не постраждав. Але будинок потребує капітального ремонту... Без даху над головою залишилася вся сім'я з двома малолітніми дітками", - йдеться у дописі.Для допомоги сім'ї, яка постраждала від пожежі, можна перерахувати будь-яку суму на рахунок власниці згорілого будинку за реквізитами: 5168 7427 1265 8800 (Левашова Олена Петрівна).

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