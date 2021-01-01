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У сім'ї з Волині згорів будинок: просять про допомогу. ФОТО

У сім'ї з Волині згорів будинок: просять про допомогу. ФОТО
У будинку волинянки Олени Левашової сталась пожежа. Внаслідок пожежі згоріли меблі, техніка, одяг, впала стеля.

Про це повідомила сестра жінки Ірина Цівак на своїй фейсбук-сторінці.

"Згоріло практично все... техніка, меблі, одяг.. Встигли винести документи. В будинку впала стеля, з кімнати видно небо... На щастя, ніхто з них не постраждав. Але будинок потребує капітального ремонту... Без даху над головою залишилася вся сім'я з двома малолітніми дітками", - йдеться у дописі.

Для допомоги сім'ї, яка постраждала від пожежі, можна перерахувати будь-яку суму на рахунок власниці згорілого будинку за реквізитами: 5168 7427 1265 8800 (Левашова Олена Петрівна).

У сім'ї з Волині згорів будинок: просять про допомогу. ФОТО

У сім'ї з Волині згорів будинок: просять про допомогу. ФОТО

У сім'ї з Волині згорів будинок: просять про допомогу. ФОТО

У сім'ї з Волині згорів будинок: просять про допомогу. ФОТО

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Теги: Волинь, пожежа, будинок, допомога
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