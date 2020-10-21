У Луцьку вже почався опалювальний сезон: де саме. ВІДЕО





Легкий, літній одяг вже заховали – у таку погоду лише кутатися у теплі речі. Про це йдеться у сюжеті



І попри те, що температура надворі зовсім не вереснева, а про старт опалювального сезону у Луцьку ще і не говорять, а от у місцевому геріатричному пансіонату мерзнути не доведеться нікому. Тепло у палатах вже забезпечує котельня.



“У зв’язку з тим, що знизилася температура на вулиці, ми з вчорашнього дня включили опалення для наших мешканців. Згідно з вимогами, температура має бути 20-22 градуси, вона така і є в кімнатах. Також є гаряча вода”, – каже директорка Луцького геріатричного пансіонату Алла Гнатюк.



Вже подбали і про ймовірні зимові морози. Котельня забезпечена дровами, а оскільки вона автономна – вже кілька років у геріатричному пансіонаті самі визначають і старт опалювального сезону, і його завершення.



Але таку можливість мають далеко не усі комунальні установи міста. Аби батареї почали гріти й у Луцькому військовому госпіталі – треба чекати старту опалювального сезону в місті. Але тут різке похолодання надворі на температуру у приміщенні суттєво не вплинуло. У палатах, за нормою, близько 20 градусів.



Вже у найближчі дні синоптики прогнозують потепління, тож підстав розпочинати опалювальний сезон раніше “Луцьктепло” не має. Втім, якщо впродовж трьох днів температура повітря не підійматиметься вище 8-ми градусів, батареї лучан увімкнуть раніше.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри те, що надворі вересень, температура – як у листопаді. Різке похолодання відчувається не лише на вулицях. У домівках вже доводиться грітися, а до старту опалювального сезону ще з місяць.Легкий, літній одяг вже заховали – у таку погоду лише кутатися у теплі речі. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. І попри те, що температура надворі зовсім не вереснева, а про старт опалювального сезону у Луцьку ще і не говорять, а от у місцевому геріатричному пансіонату мерзнути не доведеться нікому. Тепло у палатах вже забезпечує котельня.“У зв’язку з тим, що знизилася температура на вулиці, ми з вчорашнього дня включили опалення для наших мешканців. Згідно з вимогами, температура має бути 20-22 градуси, вона така і є в кімнатах. Також є гаряча вода”, – каже директорка Луцького геріатричного пансіонату Алла Гнатюк.Вже подбали і про ймовірні зимові морози. Котельня забезпечена дровами, а оскільки вона автономна – вже кілька років у геріатричному пансіонаті самі визначають і старт опалювального сезону, і його завершення.Але таку можливість мають далеко не усі комунальні установи міста. Аби батареї почали гріти й у Луцькому військовому госпіталі – треба чекати старту опалювального сезону в місті. Але тут різке похолодання надворі на температуру у приміщенні суттєво не вплинуло. У палатах, за нормою, близько 20 градусів.Вже у найближчі дні синоптики прогнозують потепління, тож підстав розпочинати опалювальний сезон раніше “Луцьктепло” не має. Втім, якщо впродовж трьох днів температура повітря не підійматиметься вище 8-ми градусів, батареї лучан увімкнуть раніше.

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