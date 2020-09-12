Як Луцьк відзначатиме Всесвітній день туризму. ПРОГРАМА ЗАХОДІВ

25 вересня запрошують лучан та гостей міста безкошовно відвідати екскурсію «Інста Луцьк» від Богдани Макарчук, яка є випускницею «Школи екскурсовода» і добре знає, де у Луцьку найкращі фотозони.



Програма заходів



Початок о 10.00 від головного корпусу ВНУ (просп. Волі, 13).



А о 12.00 усіх, хто веселий і кмітливий, та знає, хто такий луцький кликун, організатори кличуть на захопливий «Кликун Квест». Початок від Центру туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки Левчанівської, 2).



Попередня реєстрація за посиланням.



"Якщо ж ви хочете більше дізнатись про відомих (та не зовсім) особистостей, які народились, жили чи працювали у нашому місті, то запрошуємо вас на екскурсію «Імена Луцька». Початок від Центру туристичної інформації та послуг о 15.00", - йдеться на сайті міськради.



Попередня реєстрація за посиланням



О 16.00 екскурсовод Олена Товстенюк, випускниця луцької Школи екскурсовода, чекатиме усіх охочих на Театральному майдані, аби привідкрити цікаві сторінки історії Луцька в рамках екскурсії «Навчальні заклади при монастирях та постаті, пов'язані з ними».



26 вересня з нагоди свята Волинський краєзнавчий музей (вул. Шопена, 20) та його відділи: Музей волинської ікони (вул. Ярощука, 5), Художній музей (вул. Кафедральна, 1а), Музей історії Луцького братства (вул. Кондзелевича, 5) запрошує усіх охочих відвідати свої експозиції абсолютно безкоштовно, адже це День відкритих дверей (вхід вільний).



26 вересня о 10.30 екскурсовод Наталія Куява, теж випускниця Школи екскурсовода, поведе дітей молодшого та середнього шкільного віку «Слідами луцьких кликунів». Вона чекатиме своїх екскурсантів на Театральному майдані.



Хто полюбляє інтерактив – приходьте на екскурсію-квест «У пошуках корони Вітовта». О 12.00 біля сонячного годинника на Театральному майдані вас чекатиме екскурсовод Ольга Шарута, випускниця луцької Школи екскурсовода. Учасники квесту отримають знання про життя міста у різні сторіччя, дізнаються про значущі історичні події, а ще знайдуть справжній скарб, схований Луцьким кликуном.



О 13:00 Центр туристичної інформації спільно з «Жидичин-центром» пропонують вам відвідати екскурсію «Луцьк+» за маршрутом: Луцьк – Жидичин), Збір біля Центру туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки Левчанівської, 2). Вартість – 100 грн.



Попередня реєстрація за посиланням.



28 вересня о 19.00 пропонуємо інтелектуалам міста та усім, хто вважає, що знає багато про Луцьк, Волинь та Україну, помірятися своїми знаннями в інтелектуально-розважальній грі «Mind Game Lutsk».



А ще 25-27 вересня усі, хто завітає до Центру туристичної інформації та послуг, зможе повправлятись у складанні пазлів із зображеннями основних туристичних об’єктів міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом чотирьох днів Луцьк відзначатиме Всесвітній день туризму. Зокрема,запрошують лучан та гостей міста безкошовно відвідати екскурсію «Інста Луцьк» від, яка є випускницею «Школи екскурсовода» і добре знає, де у Луцьку найкращі фотозони.Програма заходів опублікували на сайті Луцької міськради.Початок о 10.00 від головного корпусу ВНУ (просп. Волі, 13).А о 12.00 усіх, хто веселий і кмітливий, та знає, хто такий луцький кликун, організатори кличуть на захопливий «Кликун Квест». Початок від Центру туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки Левчанівської, 2).Попередня реєстрація"Якщо ж ви хочете більше дізнатись про відомих (та не зовсім) особистостей, які народились, жили чи працювали у нашому місті, то запрошуємо вас на екскурсію «Імена Луцька». Початок від Центру туристичної інформації та послуг о 15.00", - йдеться на сайті міськради.Попередня реєстрація заО 16.00 екскурсовод Олена Товстенюк, випускниця луцької Школи екскурсовода, чекатиме усіх охочих на Театральному майдані, аби привідкрити цікаві сторінки історії Луцька в рамках екскурсії «Навчальні заклади при монастирях та постаті, пов'язані з ними».з нагоди свята Волинський краєзнавчий музей (вул. Шопена, 20) та його відділи: Музей волинської ікони (вул. Ярощука, 5), Художній музей (вул. Кафедральна, 1а), Музей історії Луцького братства (вул. Кондзелевича, 5) запрошує усіх охочих відвідати свої експозиції абсолютно безкоштовно, адже це День відкритих дверей (вхід вільний).о 10.30 екскурсовод, теж випускниця Школи екскурсовода, поведе дітей молодшого та середнього шкільного віку «Слідами луцьких кликунів». Вона чекатиме своїх екскурсантів на Театральному майдані.Хто полюбляє інтерактив – приходьте на екскурсію-квест «У пошуках корони Вітовта». О 12.00 біля сонячного годинника на Театральному майдані вас чекатиме екскурсовод Ольга Шарута, випускниця луцької Школи екскурсовода. Учасники квесту отримають знання про життя міста у різні сторіччя, дізнаються про значущі історичні події, а ще знайдуть справжній скарб, схований Луцьким кликуном.О 13:00 Центр туристичної інформації спільно з «Жидичин-центром» пропонують вам відвідати екскурсію «Луцьк+» за маршрутом: Луцьк – Жидичин), Збір біля Центру туристичної інформації та послуг (вул. Сенаторки Левчанівської, 2). Вартість – 100 грн.Попередня реєстраціяо 19.00 пропонуємо інтелектуалам міста та усім, хто вважає, що знає багато про Луцьк, Волинь та Україну, помірятися своїми знаннями в інтелектуально-розважальній грі «Mind Game Lutsk».А ще 25-27 вересня усі, хто завітає до Центру туристичної інформації та послуг, зможе повправлятись у складанні пазлів із зображеннями основних туристичних об’єктів міста.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію