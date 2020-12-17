Коли на Волинь повернеться тепло





Чим зумовлена така раптова зміна погоди і чи варто ще чекати волинянам тепла –



Ще декілька днів тому волиняни ламали голову, що вдягнути, аби не було надто спекотно, нині ж ситуація зовсім інша. В’єтнамки та босоніжки замінили на закриті туфлі і черевики, а поверх сукенок і футболок натягують теплі светри і навіть зимові пуховики.



Таке раннє і водночас різке похолодання не характерне для Волинської області, кажуть синоптики.



“Температура знизилася на 10-15 градусів і середня добова зараз відповідає другій половині жовтня. Останніми днями стало поширюватися на території області холодне арктичне повітря, тому така от різка зміна температурного режиму. Вже при такій температурі в нас розпочинався опалювальний сезон”, – пояснює синоптикиня Леся Пасічник.



Комунальне підприємство “Луцьктепло” опалювати школи, лікарні, дитсадочки та помешкання лучан ще не почало. Кажуть: готуються.



Зазначимо, що опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в першій половині жовтня. Включення батарей багато в чому залежить від погоди на вулиці. Так, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не перевищує + 8 градусів, то в регіоні починається опалювальний сезон. Втім, за словами синоптиків, чоботи і куртки вже днями можна буде скинути, бо на порозі – бабине літо. Денна температура підвищиться до +17 градусів.



Теплий одяг може не знадобитися і в жовтні. Леся Пасічник каже: ні злив, ні снігу, ні заморозків – не буде. Навпаки, температура може бути навіть на декілька градусів вища, ніж у минулі роки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Різке похолодання шокувало українців. Із кожним днем температура повітря падає все нижче.Чим зумовлена така раптова зміна погоди і чи варто ще чекати волинянам тепла – інформує 12 канал. Ще декілька днів тому волиняни ламали голову, що вдягнути, аби не було надто спекотно, нині ж ситуація зовсім інша. В’єтнамки та босоніжки замінили на закриті туфлі і черевики, а поверх сукенок і футболок натягують теплі светри і навіть зимові пуховики.Таке раннє і водночас різке похолодання не характерне для Волинської області, кажуть синоптики.“Температура знизилася на 10-15 градусів і середня добова зараз відповідає другій половині жовтня. Останніми днями стало поширюватися на території області холодне арктичне повітря, тому така от різка зміна температурного режиму. Вже при такій температурі в нас розпочинався опалювальний сезон”, – пояснює синоптикиня Леся Пасічник.Комунальне підприємство “Луцьктепло” опалювати школи, лікарні, дитсадочки та помешкання лучан ще не почало. Кажуть: готуються.Зазначимо, що опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в першій половині жовтня. Включення батарей багато в чому залежить від погоди на вулиці. Так, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль не перевищує + 8 градусів, то в регіоні починається опалювальний сезон. Втім, за словами синоптиків, чоботи і куртки вже днями можна буде скинути, бо на порозі – бабине літо. Денна температура підвищиться до +17 градусів.Теплий одяг може не знадобитися і в жовтні. Леся Пасічник каже: ні злив, ні снігу, ні заморозків – не буде. Навпаки, температура може бути навіть на декілька градусів вища, ніж у минулі роки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію