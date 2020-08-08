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У підземній церкві на Волині відбудеться богослужіння з чудотворними іконами. ФОТО

У підземній церкві на Волині відбудеться богослужіння з чудотворними іконами. ФОТО
З 25 вересня по 1 жовтня у чоловічому монастирі на честь собору 12-ти апостолів, що у Володимирі-Волинському ( вул. Миколаївська 14) будуть перебувати чудотворні ікони Пресвятої Богородиці «Всецариця», «Троєручниця», «Достойно Є» , Плащаниця з Поясом Богородиці, які були написані, освячені на Святій Горі Афон і подаровані народу України афонськими ченцями.

Про це йдеться на сайті Володимира-Волинського.

Зустріч чудотворних ікон архієреєм, духовенством та вірянами, відбудеться 25 вересня о 12:00 год. на церковній площі кафедрального собору Різдва Христового біля монастиря собору 12 апостолів. Після зустрічі у храмі обителі буде відслужений акафіст перед святими іконами.

Настоятель монастиря ігумен Трофим повідомляє, що помолитись і прикластись до святинь можна буде щодня з 8:00 до 18:00 у час перебування ікон у монастирі.

Порядок богослужінь в обителі біля ікон буде відбуватись за таким розкладом:

25 вересня – 12:00 зустріч святинь, читання акафісту, о 16:00 всенічне Богослужіння.
26 вересня – 8:00 літургія, акафіст, о 16:00 акафіст.
27 вересня – 8:00 літургія, акафіст, о 16:00 акафіст.
28 вересня – 9:00 літургія, акафіст, о 16:00 акафіст.
29 вересня – 9:00 літургія, акафіст, о 16:00 акафіст.
30 вересня – 9:00 літургія, акафіст, о 16:00 акафіст.

У ніч з 30 вересня на 1 жовтня о 23: 00 відбудеться нічна літургія у підземному храмі кафедрального собору Різдва Христового, куди будуть перенесенні ікони. По завершенні літургії чудотворні святині відбудуть до іншої єпархії.

Братія монастиря, ігумен Трофим запрошує на молитву біля святих Чудотвориних ікон.

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Теги: ікони, церква, Волинь
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