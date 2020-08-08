У підземній церкві на Волині відбудеться богослужіння з чудотворними іконами. ФОТО





Про це



Зустріч чудотворних ікон архієреєм, духовенством та вірянами, відбудеться 25 вересня о 12:00 год. на церковній площі кафедрального собору Різдва Христового біля монастиря собору 12 апостолів. Після зустрічі у храмі обителі буде відслужений акафіст перед святими іконами.



Настоятель монастиря ігумен Трофим повідомляє, що помолитись і прикластись до святинь можна буде щодня з 8:00 до 18:00 у час перебування ікон у монастирі.



Порядок богослужінь в обителі біля ікон буде відбуватись за таким розкладом:



25 вересня – 12:00 зустріч святинь, читання акафісту, о 16:00 всенічне Богослужіння.

26 вересня – 8:00 літургія, акафіст, о 16:00 акафіст.

27 вересня – 8:00 літургія, акафіст, о 16:00 акафіст.

28 вересня – 9:00 літургія, акафіст, о 16:00 акафіст.

29 вересня – 9:00 літургія, акафіст, о 16:00 акафіст.

30 вересня – 9:00 літургія, акафіст, о 16:00 акафіст.



У ніч з 30 вересня на 1 жовтня о 23: 00 відбудеться нічна літургія у підземному храмі кафедрального собору Різдва Христового, куди будуть перенесенні ікони. По завершенні літургії чудотворні святині відбудуть до іншої єпархії.



Братія монастиря, ігумен Трофим запрошує на молитву біля святих Чудотвориних ікон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 25 вересня по 1 жовтня у чоловічому монастирі на честь собору 12-ти апостолів, що у Володимирі-Волинському ( вул. Миколаївська 14) будуть перебувати чудотворні ікони Пресвятої Богородиці «Всецариця», «Троєручниця», «Достойно Є» , Плащаниця з Поясом Богородиці, які були написані, освячені на Святій Горі Афон і подаровані народу України афонськими ченцями.Про це йдеться на сайті Володимира-Волинського.Зустріч чудотворних ікон архієреєм, духовенством та вірянами, відбудеться 25 вересня о 12:00 год. на церковній площі кафедрального собору Різдва Христового біля монастиря собору 12 апостолів. Після зустрічі у храмі обителі буде відслужений акафіст перед святими іконами.Настоятель монастиря ігумен Трофим повідомляє, що помолитись і прикластись до святинь можна буде щодня з 8:00 до 18:00 у час перебування ікон у монастирі.Порядок богослужінь в обителі біля ікон буде відбуватись за таким розкладом:25 вересня – 12:00 зустріч святинь, читання акафісту, о 16:00 всенічне Богослужіння.26 вересня – 8:00 літургія, акафіст, о 16:00 акафіст.27 вересня – 8:00 літургія, акафіст, о 16:00 акафіст.28 вересня – 9:00 літургія, акафіст, о 16:00 акафіст.29 вересня – 9:00 літургія, акафіст, о 16:00 акафіст.30 вересня – 9:00 літургія, акафіст, о 16:00 акафіст.У ніч з 30 вересня на 1 жовтня о 23: 00 відбудеться нічна літургія у підземному храмі кафедрального собору Різдва Христового, куди будуть перенесенні ікони. По завершенні літургії чудотворні святині відбудуть до іншої єпархії.Братія монастиря, ігумен Трофим запрошує на молитву біля святих Чудотвориних ікон.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію