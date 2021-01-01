Погода у Луцьку та Волинській області завтра, 22 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку завтра, 22 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла,
на поверхні ґрунту заморозки 0,-3°, вдень 6-11°.
На території Волинської області прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла,
на поверхні ґрунту заморозки 0,-2°, вдень 8-10° тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла,
на поверхні ґрунту заморозки 0,-3°, вдень 6-11°.
На території Волинської області прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла,
на поверхні ґрунту заморозки 0,-2°, вдень 8-10° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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