Погода у Луцьку та Волинській області завтра, 22 вересня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла,

на поверхні ґрунту заморозки 0,-3°, вдень 6-11°.



На території Волинської області прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла,

на поверхні ґрунту заморозки 0,-2°, вдень 8-10° тепла.

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