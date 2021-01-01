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Погода у Луцьку та Волинській області завтра, 22 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області завтра, 22 вересня
У Луцьку завтра, 22 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла,
на поверхні ґрунту заморозки 0,-3°, вдень 6-11°.

На території Волинської області прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла,
на поверхні ґрунту заморозки 0,-2°, вдень 8-10° тепла.

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Теги: хмарність, погода, Луцьк, Волинь
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