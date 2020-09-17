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В аварії на Волині постраждала жінка. ФОТО

В аварії на Волині постраждала жінка. ФОТО
У Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та автомобіля-лавети.

Про це повідомляє БУГ.

Аварія сталася 21-го вересня близько 17:00 на вулиці Устилузькій, неподалік повороту на Федорівку.

Автомобіль марки Оpel на транзитних номерах отримав механічні пошкодження, в нього відлетіло заднє колесо. Як розповідають, його наздогнала автомобіль-лавета.

Внаслідок події постраждала жінка, пасажирка авто, яку госпіталізували до лікарні. На місці працює поліція.

Рух ускладнено.

В аварії на Волині постраждала жінка. ФОТО
В аварії на Волині постраждала жінка. ФОТО
В аварії на Волині постраждала жінка. ФОТО
В аварії на Волині постраждала жінка. ФОТО

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, ДТП
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