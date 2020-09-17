В аварії на Волині постраждала жінка. ФОТО
Сьогодні, 22:13
У Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та автомобіля-лавети.
Про це повідомляє БУГ.
Аварія сталася 21-го вересня близько 17:00 на вулиці Устилузькій, неподалік повороту на Федорівку.
Автомобіль марки Оpel на транзитних номерах отримав механічні пошкодження, в нього відлетіло заднє колесо. Як розповідають, його наздогнала автомобіль-лавета.
Внаслідок події постраждала жінка, пасажирка авто, яку госпіталізували до лікарні. На місці працює поліція.
Рух ускладнено.
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Про це повідомляє БУГ.
Аварія сталася 21-го вересня близько 17:00 на вулиці Устилузькій, неподалік повороту на Федорівку.
Автомобіль марки Оpel на транзитних номерах отримав механічні пошкодження, в нього відлетіло заднє колесо. Як розповідають, його наздогнала автомобіль-лавета.
Внаслідок події постраждала жінка, пасажирка авто, яку госпіталізували до лікарні. На місці працює поліція.
Рух ускладнено.
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