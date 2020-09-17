В аварії на Волині постраждала жінка. ФОТО





Про це повідомляє



Аварія сталася 21-го вересня близько 17:00 на вулиці Устилузькій, неподалік повороту на Федорівку.



Автомобіль марки Оpel на транзитних номерах отримав механічні пошкодження, в нього відлетіло заднє колесо. Як розповідають, його наздогнала автомобіль-лавета.



Внаслідок події постраждала жінка, пасажирка авто, яку госпіталізували до лікарні. На місці працює поліція.



Рух ускладнено.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та автомобіля-лавети.Про це повідомляє БУГ Аварія сталася 21-го вересня близько 17:00 на вулиці Устилузькій, неподалік повороту на Федорівку.Автомобіль марки Оpel на транзитних номерах отримав механічні пошкодження, в нього відлетіло заднє колесо. Як розповідають, його наздогнала автомобіль-лавета.Внаслідок події постраждала жінка, пасажирка авто, яку госпіталізували до лікарні. На місці працює поліція.Рух ускладнено.

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