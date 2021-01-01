Пенсіонер з Луцька «виграв» у лотерею 400 тисяч гривень: деталі оборудки. ВІДЕО





Про всі деталі афери йдеться у



У те, що звичайний папірчик може стати щасливим квитком, Олександр Іванович ніколи не вірив. Так само не вірив і в те, що будь-що в житті може з’явитися просто так. Бо змалку навчили: аби отримати щось – потрібно наполегливо працювати. От тільки, кажуть, дива в житті трапляються, якщо в них вірити. От і повірив. Цей папірець лучанин отримав у центрі Луцька.



“Я так його в кульок кинув, бо мені неохота було розбиратися. Потім, коли свої справи зробив, приїхав додому, став зачитувати. Коли зачитав. Виявляється, пише: “Ви є призером. Зітріть” – я стер. Нібито виграв 400 000″, – каже Олександр.



Олександр Іванович каже: у такий подарунок долі хоч і не вірив, але випробувати удачу спробував. Флаєр зі стертим копійкою виграшем сім’ї не показував. Боявся, що сміятимуться. Потайки від домашніх зателефонував на номер, вказаний на папері, отримав код підтвердження і почав з’ясовувати, як забрати приз – 400 тисяч гривень.



Сказали: треба спочатку щось купити за свої гроші, а тоді вже переможець нібито забере свій виграш.



І хоч “виграшна” сума так потрібна на операцію онуку – боротися далі пан Олександр не став. Зрозумів: золотий квиток – це звичайне шахрайство.



“Воно робиться так: я, наприклад, закуповую товар за свої кошти, даю адресу, отримую ці речі, за пересилку оплачую. Тобто оплачую всі їхні витрати, а потім – до побачення, людино. Я зателефонував. Кажу: “Я розумію, що ви – аферисти. Я зараз дзвоню в службу СБУ”. Вони трубку кинули. Усе, на цьому діло закінчилося”, – розповідає пенсіонер.



У поліції дану ситуацію обіцяють вивчити, опрацювати та викрити зловмисників, які намагаються обібрати людей.



А загалом з початку року у поліції зареєстровано понад 600 кримінальних проваджень за фактом шахрайства. Більша половина з них – уже розкриті.



Тож пенсіонер Олександр, хоч і не отримав омріяних і таких потрібних коштів, та все ж радіє, що принаймні попередив людей, аби не довіряли таким псевдо-лотереям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький пенсіонер отримав золотий квиток з "виграшем" 400 тисяч. Пенсіонер не просто зрадів такому повороту долі, а дійсно потребував цих коштів.Про всі деталі афери йдеться у сюжеті 12 каналу.У те, що звичайний папірчик може стати щасливим квитком, Олександр Іванович ніколи не вірив. Так само не вірив і в те, що будь-що в житті може з’явитися просто так. Бо змалку навчили: аби отримати щось – потрібно наполегливо працювати. От тільки, кажуть, дива в житті трапляються, якщо в них вірити. От і повірив. Цей папірець лучанин отримав у центрі Луцька.“Я так його в кульок кинув, бо мені неохота було розбиратися. Потім, коли свої справи зробив, приїхав додому, став зачитувати. Коли зачитав. Виявляється, пише: “Ви є призером. Зітріть” – я стер. Нібито виграв 400 000″, – каже Олександр.Олександр Іванович каже: у такий подарунок долі хоч і не вірив, але випробувати удачу спробував. Флаєр зі стертим копійкою виграшем сім’ї не показував. Боявся, що сміятимуться. Потайки від домашніх зателефонував на номер, вказаний на папері, отримав код підтвердження і почав з’ясовувати, як забрати приз – 400 тисяч гривень.Сказали: треба спочатку щось купити за свої гроші, а тоді вже переможець нібито забере свій виграш.І хоч “виграшна” сума так потрібна на операцію онуку – боротися далі пан Олександр не став. Зрозумів: золотий квиток – це звичайне шахрайство.“Воно робиться так: я, наприклад, закуповую товар за свої кошти, даю адресу, отримую ці речі, за пересилку оплачую. Тобто оплачую всі їхні витрати, а потім – до побачення, людино. Я зателефонував. Кажу: “Я розумію, що ви – аферисти. Я зараз дзвоню в службу СБУ”. Вони трубку кинули. Усе, на цьому діло закінчилося”, – розповідає пенсіонер.У поліції дану ситуацію обіцяють вивчити, опрацювати та викрити зловмисників, які намагаються обібрати людей.А загалом з початку року у поліції зареєстровано понад 600 кримінальних проваджень за фактом шахрайства. Більша половина з них – уже розкриті.Тож пенсіонер Олександр, хоч і не отримав омріяних і таких потрібних коштів, та все ж радіє, що принаймні попередив людей, аби не довіряли таким псевдо-лотереям.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію