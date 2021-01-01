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Луцькі лицарі тріумфували на фестивалі в Галичі

Луцькі лицарі тріумфували на фестивалі в Галичі
Луцькі лицарі з клубу Айна Бера вдало виступили на фестивалі "Галицьке лицарство".

Фестиваль відбувався в місті Галич на Івано-Франківщині, - йдеться на сторінці клубу.

Протягом двох днів, 18 та 19 вересня, наші луцькі лицарі змагалися в турнірі 2 ліги на фестивалі "Галицьке лицарство".

Лучани перемогли у номінаціях:

- 1 місце «10 на 10» команда «Велика Волинь» (Айна Бера Луцьк, Айна Бера Львів)

- 1 місце «3 на 3» команда «Велика Волинь».

Крім того, у дуельній номінації "Щит і меч" Максим Ващук виборов 2 місце.⠀

Луцькі лицарі тріумфували на фестивалі в Галичі
Луцькі лицарі тріумфували на фестивалі в Галичі

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Теги: Луцьк, Волинь, лицарі
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