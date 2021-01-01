Луцькі лицарі тріумфували на фестивалі в Галичі





Фестиваль відбувався в місті Галич на Івано-Франківщині, - йдеться на сторінці клубу.



Протягом двох днів, 18 та 19 вересня, наші луцькі лицарі змагалися в турнірі 2 ліги на фестивалі "Галицьке лицарство".

⠀

Лучани перемогли у номінаціях:



- 1 місце «10 на 10» команда «Велика Волинь» (Айна Бера Луцьк, Айна Бера Львів)



- 1 місце «3 на 3» команда «Велика Волинь».

⠀

Крім того, у дуельній номінації "Щит і меч" Максим Ващук виборов 2 місце.⠀





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі лицарі з клубу Айна Бера вдало виступили на фестивалі "Галицьке лицарство".Фестиваль відбувався в місті Галич на Івано-Франківщині, - йдеться на сторінці клубу.Протягом двох днів, 18 та 19 вересня, наші луцькі лицарі змагалися в турнірі 2 ліги на фестивалі "Галицьке лицарство".Лучани перемогли у номінаціях:- 1 місце «10 на 10» команда «Велика Волинь» (Айна Бера Луцьк, Айна Бера Львів)- 1 місце «3 на 3» команда «Велика Волинь».Крім того, у дуельній номінації "Щит і меч" Максим Ващук виборов 2 місце.⠀

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію