Луцькі лицарі тріумфували на фестивалі в Галичі
Сьогодні, 08:10
Луцькі лицарі з клубу Айна Бера вдало виступили на фестивалі "Галицьке лицарство".
Фестиваль відбувався в місті Галич на Івано-Франківщині, - йдеться на сторінці клубу.
Протягом двох днів, 18 та 19 вересня, наші луцькі лицарі змагалися в турнірі 2 ліги на фестивалі "Галицьке лицарство".
⠀
Лучани перемогли у номінаціях:
- 1 місце «10 на 10» команда «Велика Волинь» (Айна Бера Луцьк, Айна Бера Львів)
- 1 місце «3 на 3» команда «Велика Волинь».
⠀
Крім того, у дуельній номінації "Щит і меч" Максим Ващук виборов 2 місце.⠀
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Фестиваль відбувався в місті Галич на Івано-Франківщині, - йдеться на сторінці клубу.
Протягом двох днів, 18 та 19 вересня, наші луцькі лицарі змагалися в турнірі 2 ліги на фестивалі "Галицьке лицарство".
⠀
Лучани перемогли у номінаціях:
- 1 місце «10 на 10» команда «Велика Волинь» (Айна Бера Луцьк, Айна Бера Львів)
- 1 місце «3 на 3» команда «Велика Волинь».
⠀
Крім того, у дуельній номінації "Щит і меч" Максим Ващук виборов 2 місце.⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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