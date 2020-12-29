Тік-токерка з Львівщини порівняла українських воїнів із собаками





Відповідне відео дівчина опублікувала у соцмережі TikTok. Незабаром його оприлюднили на телеграм-каналі «Типовий Новояворівськ», - пише



«Поки в країні триває війна, гинуть молоді хлопці, молодь жартує», — зазначили у повідомленні.



На відеоролику видно, як одну з Новояворівських вулиць перебігає зграя собак. А під ним — підпис російською мовою: «Пішли воювати за Україну».



Авторкою скандального відеоролику виявилась школярка Новояворівського ліцею. Відомо, що зараз дівчина навчається у 9-му класі та була неодноразово нагороджена похвальними грамотами від місцевої влади.



Вчинок школярки викликав хвилю обурення у соцмережах. Побачивши, що відео викликало резонанс, дівчина одразу оприлюднила у своєму ТікТоці вибачення та додала, що щиро шкодує про скоєне.



"Я не думала, що це так далеко зайде, що його поширять в пабліку мого міста. Мені дуже соромно за те, що я зробила. Я хочу щиро вибачитись. Чесно, це більше не повториться. Не знала, що так вийде, тому що відео пролежало тиждень, воно не було популярне. І тут його побачили адміни цього пабліку... Мені дуже соромно зараз, тому що я вчинила дуже погано», – зазначила школярка на відео.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ТікТок-блогерка з міста Новояворівськ Львівської області вирішила насміхнутись з українських воїнів, порівнявши їх зі зграєю собак. Згодом дівчина таки попросила вибачення та заявила, що їй дуже соромно за свій вчинок.Відповідне відео дівчина опублікувала у соцмережі TikTok. Незабаром його оприлюднили на телеграм-каналі «Типовий Новояворівськ», - пише Вголос «Поки в країні триває війна, гинуть молоді хлопці, молодь жартує», — зазначили у повідомленні.На відеоролику видно, як одну з Новояворівських вулиць перебігає зграя собак. А під ним — підпис російською мовою: «Пішли воювати за Україну».Авторкою скандального відеоролику виявилась школярка Новояворівського ліцею. Відомо, що зараз дівчина навчається у 9-му класі та була неодноразово нагороджена похвальними грамотами від місцевої влади.Вчинок школярки викликав хвилю обурення у соцмережах. Побачивши, що відео викликало резонанс, дівчина одразу оприлюднила у своєму ТікТоці вибачення та додала, що щиро шкодує про скоєне."Я не думала, що це так далеко зайде, що його поширять в пабліку мого міста. Мені дуже соромно за те, що я зробила. Я хочу щиро вибачитись. Чесно, це більше не повториться. Не знала, що так вийде, тому що відео пролежало тиждень, воно не було популярне. І тут його побачили адміни цього пабліку... Мені дуже соромно зараз, тому що я вчинила дуже погано», – зазначила школярка на відео.

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