На Рівненщині після хрестин молодик порізав кума
21 вересень, 23:34
На Рівненщині святкування хрестин закінчилося різаниною.
Про це повідомили у поліції Рівненської області.
За завдане умисне тяжке тілесне ушкодження зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
О першій ночі 20 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 23-річної жительки села Озерці про завдані ножові поранення 23-річному односельцю.
Слідчо-оперативна група встановила, що компанія односельчан поверталася із святкування хрестин. По дорозі між двома кумами виник конфлікт, під час якого 21-річний чоловік, неподалік місця свого проживання, ножем завдав декілька ударів у різні частини тіла 23-річному.
Поліцейських та медиків викликала дружина зловмисника. Потерпілого із проникаючими ножовими пораненнями грудної клітки, черевної порожнини та шиї госпіталізували. Після проведеного оперативного втручання загрози його життю немає.
Зловмисника поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ІТТ.
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Про це повідомили у поліції Рівненської області.
За завдане умисне тяжке тілесне ушкодження зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
О першій ночі 20 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 23-річної жительки села Озерці про завдані ножові поранення 23-річному односельцю.
Слідчо-оперативна група встановила, що компанія односельчан поверталася із святкування хрестин. По дорозі між двома кумами виник конфлікт, під час якого 21-річний чоловік, неподалік місця свого проживання, ножем завдав декілька ударів у різні частини тіла 23-річному.
Поліцейських та медиків викликала дружина зловмисника. Потерпілого із проникаючими ножовими пораненнями грудної клітки, черевної порожнини та шиї госпіталізували. Після проведеного оперативного втручання загрози його життю немає.
Зловмисника поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ІТТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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