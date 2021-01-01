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На Рівненщині після хрестин молодик порізав кума

На Рівненщині після хрестин молодик порізав кума
На Рівненщині святкування хрестин закінчилося різаниною.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

За завдане умисне тяжке тілесне ушкодження зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

О першій ночі 20 вересня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 23-річної жительки села Озерці про завдані ножові поранення 23-річному односельцю.

Слідчо-оперативна група встановила, що компанія односельчан поверталася із святкування хрестин. По дорозі між двома кумами виник конфлікт, під час якого 21-річний чоловік, неподалік місця свого проживання, ножем завдав декілька ударів у різні частини тіла 23-річному.

Поліцейських та медиків викликала дружина зловмисника. Потерпілого із проникаючими ножовими пораненнями грудної клітки, черевної порожнини та шиї госпіталізували. Після проведеного оперативного втручання загрози його життю немає.

Зловмисника поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ІТТ.

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Теги: Рівненщина
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