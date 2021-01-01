«Рідна команда»: екскапітан «Волині» зізнався, що хоче повернутися до Луцька

Колишній капітан та багаторічний гравець луцької «Волині» Сергій Сімінін розповів, що для нього означає Луцьк та «Волинь».Про це нинішній оборонець відновлених львівських "Карпат" розповів під час інтерв'ю Футбол24.Під час розмови з журналістом Сергій Сімінін зізнався, що найбільшу радість від футболу отримував у складі луцької "Волині".За словами Сімініна, він відчував особливі емоції перед кубковим матчем "Карпат" проти "Волині"."Впевнено можу сказати – це мій рідний клуб, я там починав, він дав мені все у футболі. Не приховую: буде можливість – із задоволенням туди повернуся. Рідна команда – цим усе сказано", - сказав колишній "волинянин".